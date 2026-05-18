BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
Bakan Tekin: Tüm alanlarda olağanüstü bir sıçrama yaşadık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da düzenlenen uluslararası buluşmada Türkiye'nin son 20 yılda katettiği mesafeyi anlattı. Geçmişte uluslararası arenada Türkiye'nin devlet geleneğini bilmeyen akademik yapılarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Tekin, bugün ise Türk dünyasının ve küresel kuruluşların Türkiye'den övgüyle bahsettiğini söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 16:44, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 16:48
İngiltere'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları ve diplomatik misyon temsilcileri, UID İngiltere şubesi koordinasyonunda Londra'da düzenlenen anlamlı etkinlikte buluştu. Programda, Türkiye'nin eğitim vizyonu ve makro ölçekteki ilerleyişi masaya yatırıldı.

Londra'da Geniş Katılımlı Diplomatik Zirve

'Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları' etkinliği, Avrupa'daki Türk diasporası ve davetlilerden yoğun ilgi gördü. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, UID Genel Başkanı Kenan Aslan, UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan ve çok sayıda akademisyen ile iş insanı katılım sağladı.

"Eskiden Türkiye'ye Dudak Kıvıran Akademik Ortamlar Vardı"

Kürsüden davetlilere hitap eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçmiş yıllarda uluslararası platformlarda Türkiye'ye karşı takınılan ön yargılı ve mesafeli tutumu eleştirdi. Bakan Tekin, o dönemki diplomasi ve akademi dünyasının eksik vizyonuna şu sözlerle dikkat çekti:

"Geçmişte Türkiye'ye maalesef dudak kıvıran, Türkiye'nin dünyada sahip olduğu köklü devlet geleneği konusunda hiçbir fikri ve bilgisi olmayan, ülkemizi uluslararası arenada hiçbir yere oturtamayan taraflı akademik ortamlarla karşı karşıyaydık. Bugün ise bu algıyı tamamen kırmış durumdayız."

Türk Dünyasından Övgü, OECD'den "Olağanüstü Sıçrama" Teyidi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte geçtiğimiz hafta Kazakistan'a düzenledikleri resmi ziyarete değinen Bakan Tekin, Türk dünyası liderlerinin Türkiye'nin son 20 yıldaki liderliğinden ve kazanımlarından övgüyle söz ettiğini aktardı. Eğitimin küresel karnesine de değinen Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Eğitim Direktörü Andreas Schleicher'in İstanbul'daki 6'ncı Beceriler Zirvesi'nde yaptığı resmi açıklamayı hatırlatarak, Türkiye'nin son 10 yıldaki eğitim reformlarının uluslararası literatürde 'olağanüstü sıçrama' olarak tescillendiğini ifade etti.

"Bu Başarıların Arkasında Halkın Güçlü Desteği Var"

Türkiye'nin maddi ve sosyal tüm kalkınma göstergelerinde lig atladığını, bu büyüme trendinin yalnızca eğitimle sınırlı kalmayıp sanayiden teknolojiye her alana yayıldığını belirten Bakan Tekin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Türkiye'yi küresel siyasette ve bölgesinde farklı, oyun kurucu bir noktaya taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bu başarılarının ve vizyoner adımlarının arkasında aziz milletimizin gösterdiği çok büyük ve sarsılmaz bir halk desteği var."

