GSB paylaştı: Öğrenci bursları ve yurt kapasitesinde son durum

BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
%3.84 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
%3.84 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak
Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
İBB'ye ihaleye fesat soruşturması: 57 gözaltı
İBB'ye ihaleye fesat soruşturması: 57 gözaltı
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de önemli eşik aşıldı
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de önemli eşik aşıldı
Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var?
Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var?
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Ekmek ve süt alırken bile kredi kartı kullanılıyor!
Ekmek ve süt alırken bile kredi kartı kullanılıyor!
Silahlı kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 şehit
Silahlı kavga ihbarına giden polislere ateş açıldı: 2 şehit
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Diyanet'ten 5 soruda kurbanlık seçim rehberi
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
Yargıtay'dan emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Emekliler için geri sayım bitti: Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
Yeni yasa teklifinde kırmızı çizgi: Silah, suç ve yasa dışı bahis!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

GSB paylaştı: Öğrenci bursları ve yurt kapasitesinde son durum

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yurt kapasitesi ve burs verilerini içeren güncel rakamları paylaştı. Bakanlık, 879 yurtta 1 milyon 356 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu, 1 milyon 518 bin 166 öğrenciye de burs ve öğrenim kredisi desteği sağlandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 17:14, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 17:54
Yazdır
GSB paylaştı: Öğrenci bursları ve yurt kapasitesinde son durum

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin eğitimden spora, kültür-sanattan gönüllülük faaliyetlerine kadar birçok alanda desteklenmeye devam edildiğini bildirdi.

"Türkiye'nin Gücü Gençliği" Vurgusu

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Gençlik Haftası" dolayısıyla "Türkiye'nin gücü gençliği" başlığıyla yapılan paylaşımda, gençlerin hayallerine uzanan her yolda yanlarında olmaya devam edildiği vurgulandı.

Paylaşımda, "Eğitimden barınmaya, projelerden kültür-sanata, gönüllülük çalışmalarından uluslararası başarılara kadar gençlerimizin hayatına dokunan her adımda birlikte üretiyor, birlikte güçleniyoruz. Çünkü Türkiye'nin gücü, inanan ve üreten gençliğidir." ifadelerine yer verildi.

2 Yılda 1.9 Milyon Çocuğa Yetenek Taraması

Gençlerin yeteneklerini keşfetme sürecinde desteklendiği belirtilen açıklamada, son 2 yılda 1 milyon 900 bin çocuğun yetenek taraması uygulamasıyla tanıştığı aktarıldı.

Gençlik Ofisleri ve Spor Tesislerinin Sayısı

Bakanlığın gençlere yönelik hizmetlerini sürdürdüğü vurgulanan paylaşımda, Türkiye genelinde 5 bin 473 gençlik ve spor tesisi, 579 gençlik merkezi ve 371 genç ofis ile hizmet verildiği kaydedildi.

Güncel Yurt Kapasitesi ve Burs Miktarları

Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik desteklere ilişkin bilgiler de paylaşılarak, 879 yurtta 1 milyon 356 bin yatak kapasitesinin bulunduğu, 1 milyon 518 bin 166 öğrenciye burs ve öğrenim kredisi desteği sağlandığı belirtildi.

Milli Sporcuların Madalya Dağılımı

Milli sporcuların uluslararası organizasyonlardaki başarılarına dikkati çeken açıklamada, sporcuların 1 Ocak 2026'dan bugüne kadar 350 altın, 324 gümüş ve 437 bronz olmak üzere toplam 1111 madalya kazandığı bilgileri verildi.

ÜNİDES Proje Desteklerinin Detayları

Açıklamada ayrıca, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 5 bin 822 projeye toplam 437 milyon 805 bin 754 lira destek sağlandığı, gençlerin hayallerinin gerçeğe dönüştürülmesine katkı sunulduğu ifade edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber