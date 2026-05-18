BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
Bakan Gürlek açıkladı: Ürgüp'teki cinayet 10 yıl sonra aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp Mazı köyünde 2016'da Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayetin, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nce yeniden ele alınması üzerine aydınlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 17:25, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 17:42
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı iradenin sonuçlarını vermeye devam ettiğini belirtti.

"Adalet zamanaşımına uğramaz" ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatının karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gittiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı köyünde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı. Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı. Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır."

