İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
İstanbul'da 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Freiburg-Aston Villa maçı nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg-Aston Villa takımları arasında gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi Final Müsabakası kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yolların saat 11.00'den etkinliğinin bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi. Geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:Beşiktaş ilçesi kapanacak yollar
Yıldız Posta Caddesi
Barbaros Bulvarı
Çırağan Caddesi
Dolmabahçe Caddesi
Sait Çiftçi Ayrımları
Nüzhetiye Caddesi
Süleyman Seba CaddesiBeşiktaş ilçesi alternatif yollar
Yıldız Caddesi
Yenidoğan Sokak
Hoş Sohbet Sokak
Vefa Bayırı Sokak
Orta Bahçe Caddesi
Ihlamur Dere Caddesi
Ayazma Deresi Caddesi
Türkgücü Sokak
Emirhan Caddesi
Ihlamur Yıldız Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Dereboyu CaddesiBeyoğlu ilçesi kapanacak yollar
Meclis-i Mebusan Caddesi
Kemeraltı Caddesi
Galata Köprüsü
Tersane Caddesi
Dolmabahçe Gazhane Caddesi
İnönü Caddesi
Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi
Mete Caddesi
Sıraselviler Caddesi
Asker Ocağı CaddesiBeyoğlu İlçesi Alternatif Yollar
Refik Saydam Caddesi
Tarlabaşı Bulvarı
Yedikuyular Caddesi
Piyalepaşa Bulvarı
Bahriye Caddesi
Irmak Caddesi
Kurtuluş Deresi Caddesi
Dolapdere Caddesi
Kadiriler Yokuşu Sokak
Boğazkesen Caddesi
Yeni Çarşı CaddesiŞişli ilçesi kapanacak yollar
Dolmabahçe Bomonti Tünel
Taşkışla Caddesi
Kadırgalar Caddesi
Maçka Caddesi
Bayıldım Caddesi
Mim Kemal Öke CaddesiŞişli ilçesi alternatif yollar
Villa Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Halaskargazi Caddesi
Vali Konağı Caddesi
19 Mayıs Caddesi
Hakkı Yeten Caddesi
Teşvikiye Caddesi
Rumeli Caddesi
Büyükdere Caddesi
Hasret Caddesi
Akar Caddesi
Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak