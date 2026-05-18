İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg-Aston Villa takımları arasında gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi Final Müsabakası kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yolların saat 11.00'den etkinliğinin bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi. Geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Yıldız Posta Caddesi

Barbaros Bulvarı

Çırağan Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Sait Çiftçi Ayrımları

Nüzhetiye Caddesi

Süleyman Seba Caddesi

Yıldız Caddesi

Yenidoğan Sokak

Hoş Sohbet Sokak

Vefa Bayırı Sokak

Orta Bahçe Caddesi

Ihlamur Dere Caddesi

Ayazma Deresi Caddesi

Türkgücü Sokak

Emirhan Caddesi

Ihlamur Yıldız Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Dereboyu Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Galata Köprüsü

Tersane Caddesi

Dolmabahçe Gazhane Caddesi

İnönü Caddesi

Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

Mete Caddesi

Sıraselviler Caddesi

Asker Ocağı Caddesi

Refik Saydam Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Yedikuyular Caddesi

Piyalepaşa Bulvarı

Bahriye Caddesi

Irmak Caddesi

Kurtuluş Deresi Caddesi

Dolapdere Caddesi

Kadiriler Yokuşu Sokak

Boğazkesen Caddesi

Yeni Çarşı Caddesi

Dolmabahçe Bomonti Tünel

Taşkışla Caddesi

Kadırgalar Caddesi

Maçka Caddesi

Bayıldım Caddesi

Mim Kemal Öke Caddesi

Villa Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Halaskargazi Caddesi

Vali Konağı Caddesi

19 Mayıs Caddesi

Hakkı Yeten Caddesi

Teşvikiye Caddesi

Rumeli Caddesi

Büyükdere Caddesi

Hasret Caddesi

Akar Caddesi

Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak