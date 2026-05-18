Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yapay zeka kullanırken insan hakları, adalet ve demokrasi gibi kavramların ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Eğer bunları ihmal edersek, dünyada barışı egemen kılamayız." dedi.

Bakan Tekin, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı Dünya Eğitim Forumu'nun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dünya Eğitim Forumu ve İkili İlişkiler Değerlendirmesi

Tekin, forumun, hem dünyada eğitim sistemlerini ve eğitimcilerin hangi konuları konuştuğunu görmek hem de ikili ilişkileri değerlendirme zemini oluşturması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Forumdaki oturumlarda, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim sisteminde yaptığı yenilikleri, öncelikleri ve gündemini ele aldıklarını söyleyen Tekin, kendisinin de yapay zekanın eğitim öğretim ve ölçme değerlendirme sistemi içinde kullanımıyla ilgili gelinen noktayı anlattığını ifade etti.

MEB Yapay Zeka Politika ve Eylem Planı Belgesi Hazır

Tekin, her ülkenin yapay zekayı eğitim öğretim içinde yaygınlaştırmayı planladığını ve farklı başlıkları öncelediğini belirterek, "Biz de Cumhurbaşkanlığımız tarafından düzenlenen Yapay Zeka Politika Belgesi çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Yapay Zeka Politika ve Eylem Planı Belgesi'ni hazırladık." dedi.

"Yurtta Barış, Dünyada Barış" Vizyonu

Konuşmasında eğitim öğretim sistemlerinin ne için var olduğu ve neye hizmet ettiği sorusunun ihmal edildiğine yer verdiğini aktaran Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilhassa, insan hakları, adalet, demokrasi gibi kavramların dünyada eğitim ve öğretimde yapay zeka ve benzeri teknolojik yenilikler kullanılırken ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptım. Eğer bunları ihmal edersek, dünyada barışı egemen kılamayız. Bunları eğitim öğretim sistemi içine yeterince yerleştirmiş olsaydık, dünyada bugün savaşlar ve insan hakları ihlalleri olmazdı şeklinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'Yurtta barış, dünyada barış' çerçevesinde yaklaşımını ifade etmeye çalıştım."

Bu arada Bakan Tekin, AK Parti Londra Temsilciliğini de ziyaret etti.