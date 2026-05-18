Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik

ABD lideri Trump, bugün (18 Mayıs 2026) Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in yarın için planlanan İran saldırısını ertelemesini kendisinden talep ettiğini duyurdu.



Neden ertelendi?



Trump, bölgedeki Körfez liderlerinin "ciddi müzakerelerin yürütüldüğünü" ve kabul edilebilir bir anlaşmaya varılabileceğini kendisine bildirdiğini açıkladı. Trump, bu liderlere duyduğu saygı nedeniyle Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı General Daniel Caine'e ve ABD ordusuna planlanan saldırının gerçekleştirilmeyeceği talimatını verdiğini ifade etti.



Kırmızı çizgi değişmedi.



Trump, ertelemenin koşulsuz olmadığını vurguladı. Herhangi bir anlaşmanın "İran'a nükleer silah yok" maddesini içermek zorunda olduğunu açıkça ortaya koydu. Kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda ordunun anlık bildirimle tam kapsamlı bir saldırıya geçmeye hazır tutulmasını emrettiğini de ekledi.



Arka plan: Müzakereler çıkmaz noktasında



8 Nisan 2026'da ABD ile İran, Pakistan arabuluculuğunda iki haftalık bir ateşkes anlaşmasına varmıştı. Ancak o tarihten bu yana müzakereler tıkandı. İran kalıcı bir savaş sonu anlaşması isterken Trump, İran'ın önce Hürmüz Boğazı'nı açması gerektiğinde ısrar etti. Nükleer kapasite ise Trump için kesin bir "kırmızı çizgi" olmaya devam etti.



Trump geçen hafta İran'ın barış teklifine verdiği yanıtı "kabul edilemez" bularak reddetmiş ve ateşkesin "ölüm döşeğinde" olduğunu açıklamıştı.

BAE ve Katar'ın ise ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının kısa tutulması ve diplomatik bir çözüm bulunması için müttefiklerini ikna etmeye çalıştığı biliniyordu.