Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan askeri saldırının ertelendiğini açıkladı. Trump, Körfez ülkelerinin liderlerinin devreye girerek diplomasiye bir şans daha tanınmasını talep ettiğini belirtti.
ABD lideri Trump, bugün (18 Mayıs 2026) Truth Social hesabından yaptığı açıklamada,
Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed
bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in
yarın için planlanan İran saldırısını ertelemesini kendisinden talep ettiğini
duyurdu.
Neden ertelendi?
Trump, bölgedeki Körfez liderlerinin "ciddi müzakerelerin yürütüldüğünü" ve
kabul edilebilir bir anlaşmaya varılabileceğini kendisine bildirdiğini açıkladı.
Trump, bu liderlere duyduğu saygı nedeniyle Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay
Başkanı General Daniel Caine'e ve ABD ordusuna planlanan saldırının gerçekleştirilmeyeceği
talimatını verdiğini ifade etti.
Kırmızı çizgi değişmedi.
Trump, ertelemenin koşulsuz olmadığını vurguladı. Herhangi bir anlaşmanın "İran'a
nükleer silah yok" maddesini içermek zorunda olduğunu açıkça ortaya koydu. Kabul
edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda ordunun anlık bildirimle tam
kapsamlı bir saldırıya geçmeye hazır tutulmasını emrettiğini de ekledi.
Arka plan: Müzakereler çıkmaz noktasında
8 Nisan 2026'da ABD ile İran, Pakistan arabuluculuğunda iki haftalık bir ateşkes
anlaşmasına varmıştı. Ancak o tarihten bu yana müzakereler tıkandı. İran kalıcı
bir savaş sonu anlaşması isterken Trump, İran'ın önce Hürmüz Boğazı'nı açması
gerektiğinde ısrar etti. Nükleer kapasite ise Trump için kesin bir "kırmızı
çizgi" olmaya devam etti.
Trump geçen hafta İran'ın barış teklifine verdiği yanıtı "kabul edilemez" bularak
reddetmiş ve ateşkesin "ölüm döşeğinde" olduğunu açıklamıştı.
BAE ve Katar'ın ise ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının kısa tutulması ve diplomatik bir çözüm bulunması için müttefiklerini ikna etmeye çalıştığı biliniyordu.