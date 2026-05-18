20 bin liralık motosiklete 286 bin TL ceza

Sinop'un Erfelek ilçesinde trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsüne toplam 286 bin TL para cezası uygulandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 22:27, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 22:47
Edinilen bilgiye göre, Erfelek ilçesinde trafik denetimi yapan ekipler, plakasız motosikletle seyir halinde olan sürücüye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki R.Ö., kısa süre sonra ekiplerce yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve kullandığı motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücüye çeşitli maddelerden toplam 286 bin TL idari para cezası kesildi. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kesilen cezaya tepki gösteren R.Ö., motosikletinin değerinin yaklaşık 20 bin TL olduğunu belirterek, "Ben bu cezayı nasıl ödeyeceğim? Cezanın düşürülmesini istiyorum" dedi.

