KDK: Küresel Sumud Filosu'na saldırı uluslararası hukukun ağır ihlalidir

Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli Bakanlık Adıyla Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı Kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 7'si aktif kamu çalışanı 24 gözaltı kararı
Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
Bakan Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz devam edecek
Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak
Sıcaklık düşüyor, hafta boyunca yağış etkili olacak
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
İBB'ye ihaleye fesat soruşturması: 57 gözaltı
İBB'ye ihaleye fesat soruşturması: 57 gözaltı
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de önemli eşik aşıldı
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de önemli eşik aşıldı
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi yaşamını yitirdi!
Ekmek ve süt alırken bile kredi kartı kullanılıyor!
Ekmek ve süt alırken bile kredi kartı kullanılıyor!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

KDK: Küresel Sumud Filosu'na saldırı uluslararası hukukun ağır ihlalidir

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını yazılı bir açıklamayla kınadı. 40 ülkeden sivil aktivistlerin yer aldığı insani girişime uluslararası sularda yapılan müdahaleyi "korsanlık eylemi" olarak nitelendiren Akarca, uluslararası kuruluşları kararlı bir tutum almaya davet etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 22:52, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 22:52
Yazdır
KDK: Küresel Sumud Filosu'na saldırı uluslararası hukukun ağır ihlalidir

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki göstererek, "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, insan hakları örgütlerini ve uluslararası toplumun saygın tüm üyelerini, bu hukuk dışı eyleme karşı gecikmeksizin ortak, kararlı ve etkili bir tutum almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı. Akarca, yaptığı yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan saldırıyı kınadı.

"Uluslararası Hukuka Karşı Bir Korsanlık Eylemi"

Yaklaşık 40 farklı ülkenin vatandaşlarından oluşan, 426 sivil aktivisti ve 54 tekneyi barındıran insani girişime yönelik silahlı saldırının, uluslararası hukukun, deniz hukukunun ve evrensel insani değerlerin açık ve ağır bir ihlali niteliğinde olduğunu belirten Akarca, söz konusu müdahalenin bir korsanlık eylemi olmakla kalmadığını, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi başta olmak üzere, tarafı olunan pek soul uluslararası sözleşmenin temel ilkelerine de doğrudan aykırılık teşkil ettiğini vurguladı.

"100 Sivil Aktivistin Alıkonulması Keyfi Bir Gözaltıdır"

Seyahat özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve insani yardım hakkı gibi devredilemez temel hakların hiçbir gerekçeyle askıya alınamayacağının, çağdaş hukuk düzeninin tartışmasız bir gerçeği olduğunu hatırlatan Akarca, İsrail güçlerinin yaklaşık 100 sivil aktivisti uluslararası sularda hukuka aykırı biçimde alıkoyması ve bu kişilerin Aşdod Limanı'na zorla nakledilmek istenmesinin açık bir keyfi gözaltı uygulaması olduğunu ifade etti.

Aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu tüm aktivistlerin fiziksel ve psikolojik bütünlüklerinin korunmasının insan haklarına saygılı her devletin yükümlülüğü olduğuna işaret eden Akarca, şunları kaydetti:

"İnsani Vicdanı Susturmaya Yönelik Sistematik Bir Politika"

"Alıkonulan sivillere yönelik her türlü kötü muamele, işkence yasağını mutlak bir norm olarak tanımlayan uluslararası hukuk açısından kabul edilemez bir suç oluşturacaktır. Gazze halkına yönelik insani yardım çabalarını hedef alan bu eylem, barışçıl yöntemlerle dayanışma gösteren sivil toplum aktivistlerini sindirmeye, insani vicdanı susturmaya ve uluslararası kamuoyunun adalet talebini bastırmaya yönelik sistematik bir politikanın yansımasıdır. Ancak hiçbir baskı, hiçbir tehdit ve hiçbir hukuk dışı uygulama, mazlum halklarla kurulan insani dayanışmayı, temel hak ve özgürlüklere olan inancı ve uluslararası toplumun adalet arayışını ortadan kaldıramayacaktır.

"Sorumlular Uluslararası Hukuk Önünde Hesap Vermeli"

Bu vesileyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, insan hakları örgütlerini ve uluslararası toplumun saygın tüm üyelerini, bu hukuk dışı eyleme karşı gecikmeksizin ortak, kararlı ve etkili bir tutum almaya davet ediyoruz. İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye derhal son vermesini, alıkonulan tüm sivillerin koşulsuz ve gecikmesiz olarak serbest bırakılmasını, insani yardım faaliyetlerinin önündeki tüm hukuk dışı engellerin kaldırılmasını ve sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesini talep ediyoruz. İnsan haklarının ve insanlık onurunun korunması, hepimizin müşterek sorumluluğudur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber