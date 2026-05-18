Türkiye dahil 10 ülkeden İsrail'e ortak 'Küresel Sumud Filosu' tepkisi

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

"Uluslararası Hukukun Açık İhlalidir"

Bakanların uluslararası sularda önceki filolara yönelik İsrail müdahalelerini derin endişeyle hatırladığı ve sivil gemiler ile insani yardım aktivistlerini hedef alan düşmanca eylemlerin sürdürülmesini kınadığı aktarılan açıklamada, "Gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulması da dahil olmak üzere söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

"Alıkonulan Tüm Aktivistler Derhal Serbest Bırakılsın"

Açıklamada, Bakanların filoda yer alan sivillerin emniyet ve güvenliğine ilişkin ciddi endişelerini ifade ettiği, alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması ile haklarına ve onurlarına tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Uluslararası Topluma "Hesap Verilebilirlik" Çağrısı

Bakanların, barışçıl insani girişimlere yönelik mükerrer saldırıların, uluslararası hukuk ile seyrüsefer serbestisine yönelik süregelen kayıtsızlığın yansıması olduğunu vurguladığı açıklamada, uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme, sivillerin ve insani misyonların korunmasını sağlama ve cezasızlığın sona erdirilmesi ile söz konusu ihlaller bakımından hesap verebilirliğin temini amacıyla somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

10 Ülkeden Tek Ses: En Güçlü Şekilde Kınama

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Kolombiya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Maldivler Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.