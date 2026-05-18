Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Turhal'da sel ve taşkın alarmı: 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'ndaki su seviyesinin kritik noktaya ulaşması üzerine sel ve taşkın alarmı verildi. Afet Koordinasyon Kurulu kararıyla, ilçedeki 15 mahalle ile 7 köyün risk altındaki bölümlerinin geçici olarak tahliye edilmesine başlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 23:55, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 23:50
Tokat'ın Turhal ilçesinde sel ve taşkın riski nedeniyle kent merkezindeki bazı mahalleler ile bazı köylerde tahliye kararı alındı. Turhal Afet Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 15 mahalle ile 7 köyün risk altındaki bölümlerinin geçici olarak boşaltılacağı bildirildi.

Almus Barajı Kritik Seviyede

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Almus Barajı'nda su seviyesinin kritik noktaya ulaştığı tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerde, 19 Mayıs Salı gecesi veya 20 Mayıs Çarşamba sabahı barajın dolusavaklarından taşma yaşanabileceği öngörüldü.

Tahliye Edilecek Mahalle ve Köyler Açıklandı

Kurul kararı kapsamında taşkından etkilenmesi muhtemel olan bölgeler tek tek belirlendi. Turhal ilçesine bağlı; Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova mahalleleri ile Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak ve Samurçay köylerinin riskli alanlarının afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Ekipler Sahada: Dere Yataklarından Uzak Durun!

Bölgede can ve mal kaybı yaşanmaması adına AFAD, belediye, jandarma, emniyet ve DSİ ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan ortak açıklamada, vatandaşların dere yataklarından kesinlikle uzak durmaları ve resmi kurumların uyarılarını anlık olarak dikkate almaları çağrısında bulunuldu.

