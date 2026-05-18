Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Almanya Türkiye'ye 150 asker ve Patriot bataryası gönderiyor

Almanya Savunma Bakanlığı, NATO ittifakının güneydoğu kanadını desteklemek amacıyla haziran ayı sonundan eylül başına kadar Türkiye'de Patriot hava savunma görev gücü konuşlandıracağını açıkladı. Yaklaşık 150 Alman askerinden oluşacak birlik, şubat ayındaki İran savaşı sonrası bölgeye yerleşen ABD birliğinin yerini alacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 23:58, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 23:54
Almanya Savunma Bakanlığı, NATO savunmasını desteklemek üzere 150 Alman askerin yer alacağı bir Patriot hava savunma görev gücünün haziran ayının sonundan eylül ayının başına kadar Türkiye'de konuşlandırılacağını bildirdi.

Almanya Savunma Bakanlığı, NATO savunma görevi rotasyonu kapsamında bir Patriot hava savunma bataryasının Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı. Bu kapsamda Alman Silahlı Kuvvetleri'nden 150 askerin de NATO'nun güneydoğu kanadındaki hava savunmasının desteklenmesi amacıyla Türkiye'de konuşlandırılacağı belirtildi.

Husum Askeri Bölgesinden Türkiye'ye Sevkiyat

Türkiye'de konuşlandırılacak Patriot savunma birliğinin hala Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletindeki Husum askeri bölgesinde konuşlu olduğu ve önümüzdeki ayın sonunda yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Alman Silahlı Kuvvetleri, Haziran 2026 sonundan itibaren Türkiye'nin güneydoğu kanadındaki NATO'nun entegre hava savunmasını desteklemek üzere bir Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü (AMD TF) konuşlandıracak. Konuşlandırmanın Eylül 2026'ya kadar sürmesi planlanıyor. Yaklaşık 150 Alman askeri ve bir Patriot ateş biriminden oluşacak Alman AMD TF, ABD'li ortaklarımızın yerini alacak. Almanya'nın katkısıyla NATO'nun Entegre Hava ve Füze Savunması'na (NATO IAMD) entegre edilecek. Sahada ise askerlerimiz öncelikle Türk ve ABD'li ortaklarla birlikte çalışacak."

Bakan Pistorius: "Almanya Daha Fazla Sorumluluk Üstleniyor"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da yaptığı kısa değerlendirmede, "Almanya, NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleniyor. Alman askerlerinin Türk ve Amerikan ortaklarıyla yürüttüğü yakın işbirliği, müttefikler arasındaki koordinasyonun bir göstergesidir" dedi.

Alman Patriot Birlikleri En Son 2015'te Türkiye'deydi

Alman Kara Kuvvetleri'ne ait Patriot füze birlikleri, en son 2013-2015 yılları arasında Suriye sınırındaki NATO hava sahasını korumak amacıyla NATO misyonu kapsamında Türkiye'de konuşlandırılmıştı. Geçtiğimiz yıl Alman hava savunma füze birlikleri Polonya'da, daha önce ise Slovakya ve Litvanya gibi ülkelerde konuşlandırılmıştı.

Alman askerlerin yerini alacağı ABD birliği ise, şubat ayı sonunda İran savaşı sonrasında NATO'nun güneydoğu kanadının savunması için Türkiye'de konuşlandırılmıştı.

