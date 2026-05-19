ABD'de camiye silahlı saldırı. Üç kişi hayatını kaybetti

ABD medyasındaki haberlere göre, California'daki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

San Diego Polis Departmanı yetkilileri, saldırıda vurulanlar olduğunu ifade etti.

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu ifade etti.

Şüphelilerin kimliği henüz belirlenemedi.

TRUMP: KORKUNÇ BİR DURUM

ABD Başkanı Donald Trump ise saldırı için "korkunç bir durum" değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, İslam Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili "Konuyla ilgili brifing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi, ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz." dedi.