AK Parti, Bahçeli'nin yol haritasını değerlendiriyor

MİT'in sunacağı rapor doğrultusunda Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili takvim hazırlanacak. Öcalan'ın 'siyasi iradeden' gelecek talimata göre İmralı'da hazırlanan çalışma ofisine taşınmasına izin verilecek.

Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 07:33, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 07:34
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bir türlü yeni evreye geçemeyen "Terörsüz Türkiye" sürecinin hareketlenmesi için yeni bir hamleye ihtiyaç olduğunu belirterek açıkladığı yol haritası, AK Parti'de en üst seviyede değerlendirmeye alınacak.

Sürecin yeniden ivmelenmesi için bir süredir güvenlik bürokrasisi, İmralı ve Kandil cephesinde yoğun görüşmeler sürdürülüyordu. MİT'in yaptığı temaslar kapsamında kısa bir süre içinde sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin yeni bir yol haritası ve takvim ortaya çıkacak. Bahçeli'nin, Öcalan'a sosyal bir statü verilerek "Koordinatör" olarak görevlendirilmesi ve gündeme getirdiği diğer öneriler, AK Parti'de yapılan ilk değerlendirmelerde makul bulunmakla birlikte, bu önerilerin ancak belli şartlarda hayata geçirilmesi gerektiği yönünde görüşler dile getiriliyor.

STATÜ "SİLAH BIRAKMA" ŞARTINA BAĞLI

AK Parti yönetimi, PKK'nın silah bıraktığı teyit edilmeden yeni bir adım atılmasına soğuk bakıyor. Ancak MİT'in Öcalan ve Kandil'deki yönetimle yürüttüğü temaslarda ortaya çıkacak tablonun, bundan sonraki yol haritasında belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

MİT'in bu konuda sunacağı rapor doğrultusunda AK Parti ve güvenlik bürokrasisi tarafından sürece ilişkin bir takvim hazırlanacak. Bu takvime bağlı kalınarak örgüt yeni adımlar atarsa, başta Öcalan'ın statüsü olmak üzere diğer yasal düzenlemelerin tartışmaya açılması bekleniyor. AK Parti yönetimi, "silah bırakmayı" atılacak tüm adımların ön şartı olarak gördüğünü daha önce açıklamıştı. AK Parti'nin hukukçu kurmayları, Öcalan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle "hukuki bir statü" tanınmasının zorluğuna dikkat çekiyor; ancak Bahçeli'nin önerisinde yer alan "sosyal statü" başlığı altında bir çalışma yapılabileceğini de dile getiriyor.

İMRALI'DA ÇALIŞMA OFİSİ HAZIR

Öcalan için İmralı'daki cezaevi yerleşkesinde bir çalışma ofisi hazırlanmıştı. Ancak Öcalan'ın halen bu ofise geçmediği belirtiliyor. Güvenlik bürokrasisi, siyasi iradeden gelecek talimata göre Öcalan'ı söz konusu ofise taşıyacak. Öcalan'ın bu aşamadan sonra süreçle ilgili farklı görüşmeler yapmasına izin verileceği ifade ediliyor. Öcalan'ın örgütüyle doğrudan bağlantı kurmasının, PKK'nın silah bırakma ve tasfiye sürecini teşvik edeceği değerlendirmesi de yapılıyor.

KİM NE DEDİ?

AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye" sürecinde Bahçeli'nin çok büyük bir liderlik sergilediğini belirterek, "Türkiye'nin bir dakikasını bile kaybedecek zamanı yok. Terörsüz Türkiye süreci etkinleşirse gerekli adımlar daha güçlü atılır. Sayın Bahçeli'nin tespitleri çok önemli. Bu analizler en iyi şekilde ele alınacaktır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarına DEVA Partisi'nden de destek geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Bahçeli'nin açıklamalarıyla "esaslı bir model ve süreç yönetim önerisinin" tartışmaya açıldığını söyledi. Ekmen, "Bu çabanın 'koordinatörlük' tartışmalarına hapsedilmesi haksızlık olur. Muhalefetin önerileri sağlıklı bir şekilde olgunlaştırması, iktidarın ise hukuk, adalet ve özgürlük merkezli tavsiyeleri sürece rehin etmeden hayata geçirmesi beklenir." dedi.

AK Parti eski milletvekili Orhan Miroğlu ise Bahçeli'nin açıklamalarını, "AK Parti'den de muhtemelen bir itirazın gelmesine yol açmayacak kadar net, amasız fakatsız ve iyi çalışılmış bir yol haritası" şeklinde değerlendirdi.

