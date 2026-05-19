Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 07:45, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 07:46
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği öne sürülen 90 bin dolar ve 5 bin Euro'ya el konulduğu belirtildi.

Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı:

"Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer."

