6 gün sürecek. 81 ilde bahar yağmuru

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

MGM'nin uzun vadeli tahminlerine göre ise yurdun büyük bölümünde önümüzdeki 6 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olacak.

özellikle cuma ve cumartesi günleri 81 ilde sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü Gaziantep ve Şanlıurfa; pazartesi günü ise Trakya, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir çevreleri ile Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 13/24 derece.

- İstanbul 14/24 derece.

- Denizli 14/27 derece.

- İzmir 15/27 derece.

- Adana 17/27 derece.

- Ankara 9/20 derece.

- Samsun 13/20 derece.

- Erzurum 3/15 derece.

- Malatya 9/21 derece.

- Kars 3/12 derece.

- Diyarbakır 13/24 derece.

- Gaziantep 12/24 derece.