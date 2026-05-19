3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı

Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, örgütle bağlantılı faaliyet yürüttükleri belirlenen 110 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 08:37, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 09:34
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduklarını tespit etti.

Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlendi.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

