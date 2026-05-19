Baraj kapakları açıldı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselen derede mahsur kalan 4 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 09:23, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 09:20
Karaorman Mahallesi yakınlarındaki 4 kişi, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine suda mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin botla ulaştığı 4 kişi, kıyıya çıkarıldı.
Mahsur kalan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.