Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Avrupa sanayisinde ikinci "Çin Şoku" alarmı

Avrupa Birliği genelinde fabrikaların kapanma riskiyle karşı karşıya kalması ve artan Çin bağımlılığı, üreticileri ve ticaret analistlerini üretimin tamamen Pekin kontrolüne geçmesi konusunda uyarmaya sevk etti.

Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 10:11, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 10:11
Avrupa iş dünyası ve ticaret uzmanları, kıta sanayisinin derinliklerine kadar sızan Çin menşeili parça ve ham maddeler nedeniyle yeni bir ekonomik kriz dalgasının yaklaştığını belirtiyor. Yetkililer, bu durumu yaklaşık 25 yıl önce Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesiyle yaşanan ve milyonlarca istihdamın kaybına yol açan ilk "Çin Şoku"na benzetiyor.

Bu kez tehlikenin sadece elektrikli araçlar gibi bitmiş ürünlerden ibaret olmadığı, asıl tehdidin sanayinin can damarı olan ara bileşenlerin Çin'den çok yoğun şekilde ithal edilmesinden kaynaklandığı vurgulanıyor.

Düşük kur politikası ve devlet sübvansiyonları sayesinde Çin ürünlerinin Avrupa pazarında yüzde 30 ila 50 arasında daha ucuza satılması, Avrupalı satın alma yöneticilerini rasyonel olarak bu ürünlere yönlendiriyor. Ancak bu durum yerel üretimi sürdürülemez hale getirerek sanayinin küçülmesine ve sadece Almanya'da makine ve otomotiv sektörlerinde on binlerce istihdam kaybına yol açıyor.

Acil önlem planları yapılıyor

Kritik ilaç hammaddelerinden kimyasallara ve plastik üretimine kadar birçok alanda Avrupa'nın ithalat hacminin neredeyse tamamını Çin'in domine etmesi, Brüksel'i harekete geçmeye zorladı. Avrupa Komisyonu, şirketlerin stratejik bileşenleri en az üç farklı tedarikçiden almasını zorunlu kılacak acil önlemler üzerinde çalışıyor.

Avrupa sanayisini korumak adına geliştirilen "Made in EU" gibi yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin önümüzdeki yılları bulacak olması ise baskıyı artırıyor. Uzmanlar, uygulanan gümrük vergilerinin Çin'in kur hamleleriyle etkisizleştiğini ve mevcut ticaret dengesizliğinin bu hızla devam etmesi halinde konunun ekonomik bir kriz olmaktan çıkıp Avrupa için bir güvenlik sorununa dönüşeceği konusunda uyarıda bulunuyor.

