Sakarya'da İl Geneli Yetkiyi Genç Sağlık Sendikası Kazandı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, elde edilen başarının sahadaki emeğin, samimiyetin ve sağlık çalışanlarıyla kurulan güçlü bağın sonucu olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir zamanlar imkansız denilen, küçümsenen ve görmezden gelinen mücadelemiz bugün Sakarya'da büyük bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Sağlık çalışanlarımızın güveni ve desteğiyle Sakarya'da yetkinin adı Genç Sağlık Sendikası olmuştur.

Bu başarı yalnızca bir sendikal yetki değil; emeğe sahip çıkan anlayışın, sahada gece gündüz çalışan teşkilatlarımızın ve sağlık çalışanlarının ortak iradesinin sonucudur.

Başta şube yönetimlerimiz olmak üzere, temsilcilerimize, teşkilatlarımıza ve bizlere güvenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bizler için yetki bir makam değil; sağlık çalışanlarının sesi olma sorumluluğudur."

Genç Sağlık Sendikası, önümüzdeki süreçte de sağlık çalışanlarının özlük hakları, çalışma şartları ve mali kazanımları adına mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.