Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
Bayramda fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa sıkı denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "23 - 31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamada bulundu.

Kurban Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız olarak gerçekleştirileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan firmaların tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

Tarifeli taşımacılık yapan tüm taşımacılar denetlenecek

Bakan Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "23 - 31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak." dedi.

Türkiye genelinde karayolu ile yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren işletmelerin denetleneceğini belirten Uraloğlu, "Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı (B1-D1) faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Denetimleri hem yerinde hem de elektronik denetim sistemleri üzerinden gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri iş birliği ile çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirlerarası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak denetimler gerçekleştirilecek."

Kurban Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde yoğunluk beklendiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Denetimlerin sadece bayram dönemini kapsamadığını da belirten Bakan Uraloğlu, "Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir." şeklinde konuştu.

