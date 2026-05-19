Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık

Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
15 yaş altı için sosyal medya kısıtlamasında takvim netleşti
15 yaş altı için sosyal medya kısıtlamasında takvim netleşti
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira çevre cezası
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira çevre cezası
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
6 gün sürecek. 81 ilde bahar yağmuru
6 gün sürecek. 81 ilde bahar yağmuru
Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
AK Parti, Bahçeli'nin yol haritasını değerlendiriyor
AK Parti, Bahçeli'nin yol haritasını değerlendiriyor
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 19 Mülki Amir Terfi Etti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 19 Mülki Amir Terfi Etti
Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
Türkiye'de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
16 il merkezli 'siber' operasyon: 140 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 40 araca el konuldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisle mücadeleyle ilgili olarak, "Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 12:35, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 12:21
Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin soru üzerine Yılmaz, "Adı üstünde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası iş birliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

"Birçok yeni yöntem devreye alındı"

MASAK başta olmak üzere ilgili kurumların yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu aktaran Yılmaz, "Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı. Son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe kat edildiğini sahada da görüyoruz. Bu mesele sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu önemli bir sorun alanı. Biz de devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Eylem planımız kapsamında ilgili kurumlarımızı düzenli olarak bir araya getiriyor, süreci yakından takip ediyor ve ihtiyaç duyulan ilave tedbirleri devreye alıyoruz." diye konuştu.

Milli Piyango ve benzeri yasal şans oyunları hakkında da açıklamalarda bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Burada özellikle yasa dışı bahis faaliyetlerinden söz ediyoruz. Yasal çerçevede faaliyet gösteren spor toto, milli piyango gibi kurumları ilgilendiren alanlarla ilgili ise reklam ve tanıtım konusunda belli düzenlemeler hayata geçirildi. Daha kontrollü ve kurallara bağlı bir yapı oluşturulmasına yönelik adımlar atıyoruz.

Yasa dışı olsun yasal olsun bahis ve kumarla sosyal boyutuyla, bağımlılıkla mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir yandan kamu kurumları, diğer yandan sivil toplum olarak önleyici bir yaklaşımı da hayata geçiriyoruz.

Ancak yasa dışı bahis tamamen kayıt dışı bir alan. Bu yapılar kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suç gibi birçok farklı risk alanıyla ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca hiçbir denetim ve kural mekanizması bulunmuyor. Yaş sınırı, gelir kontrolü ya da koruyucu herhangi bir çerçeve söz konusu değil.

Bu nedenle yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor."

"Dijital alanda mücadele dinamik bir süreç gerektiriyor"

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin önemli bir bölümünün sanal ortam üzerinden ve yurt dışı bağlantılı yapılar aracılığıyla yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Bazı ülkeler ve bölgeler bu süreçlerde merkez olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle hazırladığımız eylem planının önemli başlıklarından biri de uluslararası iş birliği oldu. Dışişleri Bakanlığımızı da bu çerçevede görevlendirdik. İlgili ülkelerle temaslarımızı yoğunlaştırıyor, uluslararası düzeyde daha etkili iş birliği mekanizmaları ve hukuki düzenlemeler oluşturulması için çalışmalar yürütüyoruz.

Dijital alanda mücadele dinamik bir süreç gerektiriyor. Bir platform kapatıldığında farklı yapılar devreye girebiliyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığımız tarafından da çeşitli yasal düzenlemeler hazırlandı. Bir kısmı yürürlüğe girdi, diğer çalışmalar ise devam ediyor.

Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla, yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber