Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde imza yükümlülüğü olanlara kolaylık sağlandığı ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yürütülen rüşvet soruşturması tamamlandı. Gözaltına alınan aralarında kurum müdürü ve şefinin de bulunduğu 10 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.
KOM Ekiplerinden Eş Zamanlı Baskın
"Rüşvet" suçuna karıştığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında kurum müdürü, kurum şefi, infaz koruma memurları ve suça iştirak eden sivil kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen nakit para ve altınlara ise savcılık talimatıyla el konuldu.
9 Şüpheli Cezaevine Gönderildi
Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "rüşvet" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.