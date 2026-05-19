Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Portekiz Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. 41 yaşındaki Ronaldo, kariyerinde 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 16:25, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 16:33
Teknik direktör Roberto Martinez tarafından açıklanan kadroda yer alan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, kariyerinde 6. kez Dünya Kupası'nda forma giyecek.

Kadroda Fenerbahçeli Nelson Semedo ve Gençlerbirliği'nde geçen sezon kiralık olarak forma giyen kaleci Ricardo Velho da yer aldı.

Portekiz, K Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile mücadele edecek.

Portekiz'in 27 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Farense)

Savunma: Joao Cancelo (Barcelona), Matheus Nunes (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Ruben Dias (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting), Diogo Dalot (Manchester United), Tomas Araujo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Nelson Semedo (Fenerbahçe)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Rafael Leao (Milan), Francisco Trincao (Sporting), Joao Felix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceiçao (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad).

