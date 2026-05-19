Hakeme yumruk atan futbolcunun takımı, hükmen mağlup

Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Yönetmelik yayımlandı: Sağlık raporlarında e-Nabız dönemi!
Yönetmelik yayımlandı: Sağlık raporlarında e-Nabız dönemi!
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
15 yaş altı için sosyal medya kısıtlamasında takvim netleşti
15 yaş altı için sosyal medya kısıtlamasında takvim netleşti
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
6 gün sürecek. 81 ilde bahar yağmuru
6 gün sürecek. 81 ilde bahar yağmuru
Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
Kurtuluşun ilk adımı 107 yıl önce Samsun'da atıldı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
Beşiktaş Belediyesi'ne soruşturma: 5 gözaltı
AK Parti, Bahçeli'nin yol haritasını değerlendiriyor
AK Parti, Bahçeli'nin yol haritasını değerlendiriyor
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 19 Mülki Amir Terfi Etti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 19 Mülki Amir Terfi Etti
Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır
Bakan Tekin açıkladı: MEB Yapay Zeka Eylem Planı hazır
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
10 yıllık sırrı zanlının kabusları çözdü: Yaşlı çiftin katili torunları çıktı
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Erdoğan: Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
Bakan Tekin: Alınan her karar öğretmenlerle istişare edildi
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
İstanbullular dikkat! Avrupa Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
Trafikte sürücüyü takip edip tehdit eden kişiye rekor ceza
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
BKM açıkladı: Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona ulaştı
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Erdoğan: İşsizlik oranımız tam 35 aydır tek hanede
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Otomobil pazarında yeni gözde elektrikli ve hibrit araçlar!
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
Elazığ'da 3 sağlık kuruluşuna 'evrakta sahtecilik' operasyonu
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
15 yaş altı çocuklara sosyal medyada 'yaş doğrulama' geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hakeme yumruk atan futbolcunun takımı, hükmen mağlup

Edirne 2'nci Amatör Lig'de Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan ve yedek kulübesinden çıkan futbolcu B.Y.'nin orta hakem Mert Kunt'un yüzüne yumruk atmasıyla yarıda kalan maçın nihai kararı açıklandı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Beğendikspor'un hükmen 3-0 mağlubiyetine hükmetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 16:36, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 16:36
Yazdır
Hakeme yumruk atan futbolcunun takımı, hükmen mağlup

Edirne 2'nci Amatör Lig B Grubu'nda Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşma sırasında futbolcu B.Y.'nin (22) yedek kulübesinden sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk atması sonucu tatil edilen maçta karar verildi. Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Beğendikspor'un hükmen 3-0 mağlubiyetine karar verdi.

43'üncü Dakikada Hakeme Yumruklu Saldırı

Edirne 2'nci Amatör Lig B Grubu'nda Keşan ilçesinde 3 Mayıs'ta Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43'üncü dakikasında tansiyon yükseldi. Yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., aniden sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk attı. Hakem darbe sonrası maçı tatil ederken, saldırgan futbolcu B.Y. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hem Kulüpten Kovuldu Hem Savcılığa Sevk Edildi

Şüpheli B.Y., emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşanan çirkin olayın ardından radikal bir karar alan Beğendikspor yönetimi, futbolcu B.Y.'nin kulüple olan tüm ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Federasyon Faturayı Kesti: Hükmen 3-0

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, tatil edilen olaylı maçla ilgili resmi incelemesini tamamlayarak kararını verdi. Alınan karar doğrultusunda Beğendikspor'un, Yenimuhacirspor karşısında hükmen 3-0 mağlup olmasına hükmedildi ve karar her iki kulübe de resmi olarak iletildi.

Beğendikspor Kulübü'nden Resmi Açıklama

Kararın tebliğ edilmesinin ardından Beğendikspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.05.2026 tarihinde Keşan Atatürk Stadı Sentetik Sahası'nda oynanan Yenimuhacirspor-Beğendikspor müsabakasında maç 0-0 devam ettiği esnada 43'üncü dakikada maçın hakemine yönelik saldırı sonucu yarıda kalan müsabakanın kararı tarafımıza iletilmiş olup, hükmen 3-0 Beğendikspor'un mağlubiyetine karar verilmiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber