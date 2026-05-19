10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm

İstanbul Avcılar'da ev sahibinin kanser hastası eşinin tedavisi için başlattığı ancak eşinin vefatına rağmen 10 yıl boyunca çözülemeyen tahliye krizi, arabuluculuk bürosuna taşındı. Dosyaya atanan arabulucu avukatın taraflarla yaptığı 5 saatlik telefon trafiği, yüz yüze gelmeye gerek kalmadan anlaşmayı sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 17:30, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 17:33
Avcılar'da bir ev sahibi, eşinin kanser olması ve evinin hastaneye yakın olması nedeniyle kiracısından evi boşaltmasını istedi. Kiracı ise evi tahliye etmeyince taraflar arasında anlaşmazlık oluştu. Süreç içerisinde ev sahibinin eşi hayatını kaybetti, taraflar arasında yaşanan tahliye krizi 10 yıl boyunca sürdü. Konunun adliyeye intikal etmesiyle dosya arabuluculuk bürosuna taşındı.

Yüz Yüze Gelmeden, Sadece Telefonla Anlaştılar

Söz konusu uyuşmazlık için dosyaya arabulucu avukat olarak atanan Fatma Bozkurt Saraç, tarafları arabuluculuk süreci hakkında bilgi vermek ve bir araya getirmek için telefonla aradı. Yaklaşık 5 saat süren telefon konuşmaları sırasında tarafların birbirleri hakkındaki taleplerini anlatan avukat, yüz yüze konuşmaya gerek kalmadan anlaşmayı sağladı.

"10 Yıllık İnatlaşma 5 Saatte Son Buldu"

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine sürece ilişkin açıklama yapan Saraç, Avcılar'da bir taşınmazla ilgili kira uyuşmazlığı nedeniyle başvuru yapıldığını söyledi.

Dosyanın kendisine atanmasının ardından tarafları bilgilendirmek için aradıgını söyleyen Saraç, şu bilgileri paylaştı:

Kanser Tedavisi İçin İstenen Ev Kriz Doğurmuştu

Uyuşmazlığın 10 senedir sürüyor olmasının sebebinin ev sahibiyle kiracının zaman zaman gerilmesi olduğunu söyleyen Saraç, süreç içerisinde ev sahibinin eşine kanser teşhisi konduğunu dile getirdi.

Ev sahibinin eşinin kanser tedavisi göreceği hastaneye evin çok yakın olduğunu belirten Saraç, "Bunun için tahliye talebinde bulunuyor ancak anlaşma sağlanamıyor. Akabinde açılan tahliye davası da reddediliyor. Süregelen durumda da ev sahibinin eşi vefat ediyor. Ancak kira ilişkisi devam ettiği için kira bedelinin artırılması ya da tekrar tahliye talepleri gündeme geliyor." ifadelerini kullandı.

Saraç, taraflarla yaptığı görüşmede hem kira bedelinin artırılması hem de kiracı için uygun olan bir zamanda evin tahliye edilmesi konusunda ortak bir paydada anlaşma sağlandığını kaydetti.

"Büyükşehirlerde Kira Davaları 4-5 Seneden Önce Bitmiyor"

Tarafların 10 yıllık süreç sonunda anlaşmalarıyla hem geçmişe yönelik hem de geleceğe yönelik maddi ve manevi pek çok şeyi telafi ettiklerini kaydeden Saraç, eğer anlaşma sağlanmasaydı ve yargı yoluna gidilmiş olsaydı taraflar için çok büyük bir maddi külfetin olacağını anlattı.

Saraç, dava açıldığı takdirde hakim kararıyla sadece taraflardan biri lehine karar verilebileceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerel mahkemelerde kira uyuşmazlıklarına ilişkin açılan davalar; İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde kalabalık nüfusundan ve davaların yığılmasından ötürü çok uzun sürebiliyor. Zaten geç geldiği için o adalet kimi ne kadar tatmin edebilir? Yerel mahkemelerdeki yargılama sürecinden sonraki İstinaf ve Yargıtay sürecini de göz önüne alırsak 4-5 seneden önce sonuçlanan bir süreç yok. Her ne kadar iddialaşıp, inatlaşıp 'Tahliye etmiyorum, şunu kabul etmiyorum.' diyen taraflar da olsa herkes için zihinsel bir meşguliyet. Hayatlarına devam etmelerini tıkayan bir süreç."

