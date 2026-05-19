Dışişlerinden Atina'ya tepki: Tarihten husumet çıkarmak yerine gerçekleri görün

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın siyasi kaygılarla tarihi istismar etmesini sert bir dille kınadı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yayımlanan açıklamada, Atina yönetiminin asılsız "Pontus" iddialarıyla Anadolu'daki işgal girişiminde işlediği ağır vahşet suçlarının üzerini örtmeye çalıştığı vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 17:50, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 18:16
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "(Yunan makamları) 1821 yılında Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarının yanı sıra, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali girişimiyle başlayan ve Batı Anadolu'daki Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürütülen mezalimi anmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve kullanılan ifadeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Milli Mücadele'nin Başladığı Gün: 19 Mayıs

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, Yunanistan'ın da dahil olduğu işgalci güçlere karşı milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un, Türk milleti tarafından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında coşkuyla kutlandığı belirtildi.

"Asılsız İddialar Okullarda Ders Olarak Okutuluyor"

Yunanistan'ın 1994'te "Pontus" iddiasına ilişkin ulusal düzeyde kabul ettiği mevzuatla Türkiye'nin aleyhine hukuki temelden yoksun iddialarda bulunduğu, bu asılsız iddialarını sakınca görmeksizin sürekli genişlettiği ifade edildi. Bu asılsız tezlerin Eğitim Bakanlığı genelgesiyle, ülke çapında ilk ve orta dereceli okullarda çocuklara ders olarak okutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Atina Yönetimine Barış ve İş Birliği Çağrısı

Yunanistan'ın provokatif yaklaşımına karşı sağduyu ve gerçeklerle yüzleşme çağrısı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yunan makamları siyasi kaygılarla tarihi istismar etmekten vazgeçmeli ve 1821 yılında Tripoliçe katliamından başlayarak Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarının yanı sıra, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali girişimiyle başlayan ve Batı Anadolu'daki Türklere ve diğer etnik gruplara karşı yürütülen mezalimi anmalıdır. Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine, ikili ilişkilerimizi barış ve işbirliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz."

