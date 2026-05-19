MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve meslek lisesi öğrencilerinin yıl boyunca farklı temalarda hazırladığı eserlerin değerlendirildiği "Geleceğin Yıldızları" yarışmasının ödül töreni MEB Şura Salonu'nda yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, özel eserlerden oluşan sergi büyük beğeni topladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 18:06, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 18:28
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin yıl boyunca farklı temalarda hazırladığı eserlerin değerlendirildiği "Geleceğin Yıldızları" yarışmasının ödül töreni MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin mesleki becerilerini, sanatsal üretim güçlerini, kültürel farkındalıklarını ve toplumsal sorumluluk bilincini desteklemek amacıyla çeşitli temalarda ulusal yarışmalar düzenlendi.

Geniş Yelpazede Eserler Yarıştı

Bu kapsamda; öykü, fotoğraf, afiş tasarımı, kısa film ve sıfır atık temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi. Programda, öğrencilere ödülleri takdim edildi, dereceye giren eserlerden oluşan sergi alanı protokol ve katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

Sanat Yoluyla Değerler Eğitimi Hedeflendi

Yarışmalarla, öğrencilerin "aile, emek, üretim kültürü, çevre bilinci, sürdürülebilirlik, Ahilik kültürü ve Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyası" gibi farklı temaları sanat, edebiyat ve görsel anlatım yoluyla ele almaları hedeflendi.

Farklı İllerden Yoğun Katılım Sağlandı

Türkiye genelindeki meslek liselerinden yoğun katılımın olduğu organizasyonun koordinasyonu farklı il müdürlüklerince yürütüldü.

Yıl boyunca büyük ilgi gören etaplar şu şekilde sıralandı:

  • Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" temalı öykü yarışması,

  • Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Mesleğim Elimde, Ailem Yanımda" temalı fotoğraf yarışması,

  • Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temalı afiş ve mektup yarışmaları,

  • Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Mesleğimle Dönüştürüyorum" temalı sıfır atık yarışması,

  • Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kısa film yarışması.

