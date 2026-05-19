Yol kenarında bulunan cesedin kimliği diş implantı ve platin sayesinde belirlendi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Mucur ilçesine bağlı Yeniyapan köyü ile Hacıbektaş ilçesine bağlı Büyükburunağıl köyü arasında bulunan kadın cesedinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Cesedin yabancı uyruklu olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine uluslararası kayıp şahıslar sisteminde de inceleme yapıldı.

Cesetten alınan diş ve ayak röntgenlerinde, kadının ağzında 14 adet diş implantı ile sol ayağında platin bulunduğu belirlendi. Yapılan kıyaslamalar sonucunda cesedin, İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu bulunan 68 yaşındaki İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'ye ait olduğu tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında Maghami'den haber alamayan yakınlarının 12 Mayıs tarihinde kayıp başvurusunda bulunduğu, kadının en son 49 yaşındaki Erkan B. ile görüştüğünün belirlendiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.B.'nin, Maghami'yi boğduktan sonra cesedi Mucur ilçesindeki bir araziye attığı iddia edildi. Jandarma ekiplerinin elde ettiği bilgileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle paylaşarak soruşturmaya destek verdiği öğrenildi.