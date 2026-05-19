Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!

Makarna, çay, un, şeker, bulgur, pirinç ve kahve gibi uzun ömürlü gıdaların tavsiye edilen tüketim tarihi ile çabuk bozulabilen süt, peynir ve et gibi ürünlerin son tüketim tarihlerine ilişkin tartışmalara açıklık getirildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye'de gıda israfının önüne geçilmesi için tavsiye edilen tüketim tarihi kapsamındaki gıdaların satışına bazı esneklikler getirilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satılmasının kesinlikle yasak olduğunu, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş gıdaların ise belli şartlarda satılabileceği uyarısında bulundu. Gıda satış yerlerinin bağlı olduğu esnaf birlikleri ve odalar da bu konuda uyarıldı.

STT ve TETT Arasındaki Kritik Fark Açıklandı

Yayınlanan genelgede, iki tarih kavramı arasındaki farklar net bir şekilde ortaya konuldu.

Son Tüketim Tarihi (STT): Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa süre içerisinde tehlike oluşturması muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarihi ifade ediyor. STT'si geçmiş gıdaların piyasada bulunması halinde, işletmelere idari para cezası uygulanarak ürünlere el konulacak.

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT): Uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteriyor. Tazelik, tat, aroma gibi duyusal özelliklere dayanarak belirlenen bu tarih, doğrudan bir gıda güvenilirliği kriteri taşımıyor.

Sorumluluk Tamamen İşletmede Olacak

Genelgeye göre TETT'si geçmiş gıdalar, çöpe atılmak yerine belli şartları karşılaması halinde ekonomiye kazandırılabilecek. Bu kapsamda, tarihi geçen gıdaların tüketime uygunluğu bizzat işletme tarafından kontrol edilecek.

Ürünler diğer gıdalardan net bir şekilde ayrıştırılacak, durum hakkında tüketiciye açıkça bilgi sunulacak ve bu gıdalar satış noktalarında özel olarak belirlenen ayrı reyonlarda halka arz edilecek.

81 İl Müdürlüğüne "Numune ve Denetim" Talimatı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen talimatta denetimlerin sıkılaştırılması istendi.

Talimata göre, resmi kontrollerde gerekli görülmesi halinde, mevzuata aykırı olarak satışa sunulduğundan şüphelenilen ürünlerden numuneler alınarak gıda güvenilirliği laboratuvar ortamında doğrulanacak. TETT'si geçmiş gıdaların ayrı reyonlarda sunulup sunulmadığı titizlikle kontrol edilecek ve kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımlar uygulanacak.