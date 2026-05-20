TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz ekim ayında hakemler üzerinden başlattığı dev bahis soruşturmasında kritik bir aşamaya geçti. Bugüne kadar hakemlerden teknik adamlara, futbolculardan kulüp personeline kadar yaklaşık 20 bin ismi mercek altına alan TFF, şimdi de son beş yıl içerisinde profesyonel liglerde görev yapmış tüm başkan ve yöneticiler için düğmeye bastı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na resmi bir yazı yazdı ve son beş yıllık periyotta görev alan idarecilerin T.C. kimlik numaralarını talep etti.

5 BİN YÖNETİCİ İNCELEMEDE

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde bakanlıkla karşılıklı protokol imzalayan federasyon, talep ettiği listeyle Spor Toto Teşkilatı üzerinden kapsamlı bir inceleme başlatacak. Bu dalgada incelemeye alınacak "yönetici" sayısının 5 bini aştığı belirtiliyor. Bu dev soruşturmayı diğerlerinden ayıran ve kulüpleri alarma geçiren en önemli unsur ise Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi. Mevcut talimatlara göre; bir teknik adamın veya futbolcunun bireysel bahis eylemleri kulübü doğrudan bağlamazken, başkan ve yöneticiler için durum tam tersi işliyor.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Talimat gereği; bir kulüp başkanı veya yöneticisinin, kendi takımının müsabakasına yönelik (özellikle rakibin kazanacağına dair) bahis oynadığının tespit edilmesi, doğrudan "şike" yaptırımıyla eşdeğer tutuluyor. İhlalin tespiti halinde, söz konusu kulübün bir alt kümeye düşürülmesi cezası gündeme gelecek. Futbol dünyasında büyük ses getirmesi beklenen bu inceleme, sadece kişilerin değil, kulüplerin de geleceğini belirleyecek bir noktaya evrilmiş durumda. Soruşturmanın sonuçları, Türk futbolunda taşları yerinden oynatacağa benziyor.

FEDERASYON AÇIKLADI: DÜŞÜRÜLMEME GÜNDEMDE YOK

TFF, Kayserispor'un "Binlerce futbolcu, yönetici bahis oynamış! Ligler tescil edilmesin! Küme düşme olmasın" çağrısına cevap verdi. TFF yetkilileri "Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ VEKİL ERSOY: 70 MİLYONLUK OYNAYAN VAR

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Süper Lig'de bir kulüp başkanının 70 milyon lira tutarında bahis oynadığını söylerken, "9,75 TL'lik kupon yapan futbolculara adli süreçleri beklemeden ceza verdiyseniz, 60-70 milyonluk bahis oynayan kulüp başkanının cezasını da talimatlar gereği ligden düşürerek vermelisiniz. Bu başkanın ismini ben biliyorum" dedi.