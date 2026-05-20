Otomobil dereye uçtu, sürücü kaçtı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye savruldu. Kazanın ardından sürücünün aracı bırakıp olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 07:42, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 07:51
Gece saatlerinde İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye savruldu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, sürücünün aracı bırakarak, ayrıldığını belirledi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.