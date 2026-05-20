Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
ABD ve İran savaşındaki barış umutlarının azalmasından dolayı petrol fiyatlarındaki artış, pompa fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,74 TL fiyat artışı bekleniyor.
Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor...
Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme ve yükselişler, akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerini de değiştiriyor.
PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ
ABD ve İran'ın barış mutabakatının çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti.
Diğer yandan, bugün itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da motorinin litresi yapılacak yeni artışla 69,22 liraya, Ankara'da 70,33 liraya, İzmir'de 70,60 liraya, doğu illerinde ise 72,06 liraya çıkacak.