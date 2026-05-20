Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzurum'da cami önünde ölü bulundu

Erzurum'da bir kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 09:25, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 09:27
Erzurum'da Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. AA'nın haberine göre; yapılan incelemede Alihan Bülbül (32) olduğu belirlenen kişinin silahla kafasından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bülbül'ün cenazesinin yanında bir tabanca da bulundu.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Bülbül'ün yakınları fenalık geçirdi. Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

