Bakanlık 'bayram fırsatçılarına' karşı vatandaşları uyardı

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenli işlem yöntemlerini tercih etmeleri konusunda uyardı.

Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 10:05, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 10:14
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığı hatırlatıldı.

Kısa mesaj yoluyla "Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" gibi bağlantılar gönderildiğine veya telefon aramalarıyla sahte kurban bağışı toplandığına işaret edilen açıklamada, "Bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı hızlı geçiş sistemi de bu dolandırıcılık yöntemlerine konu olmaktadır. Gönderilen kısa mesajlarda 'geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız' gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlarımız sahte ödeme sayfalarına yönlendirilmekte, bu yöntemlerle hesap bilgilerinin ele geçirilmesi riski oluşmaktadır." denildi.

"Gelen mesajlardaki bağlantılara giriş yapılmamalı"

Açıklamada, dolandırıcılık mağduru olmamak için tedbirli olunması gerektiğine dikkati çekilerek, "Gerek kurban bağışı gibi dönemsel olarak vatandaşlarımızın dikkatini çekecek konular gerekse kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı vadedilerek para gönderilmesi taleplerini içeren dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel veriler paylaşılmamalıdır. Gelen mesajlardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, işlemler resmi kurumların kendi internet siteleri ve uygulamaları üzerinden gerçekleştirilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

"Kredi kartı aidatınızı geri almak için tıklayınız", "Dosya masrafları iade ediliyor", "Devlet destekli krediniz hazır" gibi tüketicilerin dikkatini çeken bağlantılar üzerinden zararlı yazılımlar yüklenerek veya bankacılık bilgilerine erişim sağlanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, tüketicilere, oltalama (phishing) olarak adlandırılan siber dolandırıcılık yöntemlerinin mağduru olunmaması için dikkat edilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, bankaların arayüz görünümlerinin taklit edilmesine ve sahte internet adreslerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmeli. Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhal bankalarla iletişime geçilmeli, dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalı."

"Ebeveynlerin temkinli olması önem taşımaktadır"

Açıklamada, dijital mecralarda ürün veya hizmet karşılığında kişisel hesaplara para gönderilmesi yerine güvenli ödeme sistemleri aracılığıyla ödeme yapılmasının tercih edilmesi gerektiğini bildirildi.

Gençlerin sosyal medya, ileri yaş gruplarının ise panik ve telaşa yöneltecek şekilde gerçekleştirilen telefon araması tuzaklarına karşı uyarılmasının önemine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle oyun platformları üzerinden yasa dışı bahis, sanal kumar ve sahte kripto para dolandırıcılığı amacıyla küçük yaştaki kullanıcıların hedef alınması ve bağımlılığa yol açabilecek algoritmalar kullanılması nedeniyle ebeveynlerin temkinli olması önem taşımaktadır. Bakanlığımız, diğer tüketici işlemlerinde olduğu gibi finansal işlemlerde de tüketicilerimizi koruyucu tedbirleri almakta, denetimde öncelikli alanlar belirlenerek tüketici mağduriyetlerini önlemeye devam etmektedir."

