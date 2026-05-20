Çevre Bakanlığı'nda ünvan değişikliği sınavı sonuçlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat, biyolog, ekonomist, fizikçi, istatistikçi, kimyager, tekniker ve teknisyen kadrolarına yönelik gerçekleştirilen ünvan değişikliği sınav süreci sonuçlandı.
Açıklamada, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların sonuçlarının https://personel.csb.gov.tr/unvan-degisikligi-sinavi-sozlu-sinav-sonuclari-ilani-duyuru-474819 platformunda yayımlandığı belirtildi.
Bakanlık, "Tüm çalışma arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.