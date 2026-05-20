Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Raporları Yönetmeliği, refakat iznine esas sağlık kurulu raporlarını yeniden düzenledi. Yönetmeliğin 70. maddesinin ikinci fıkrası, diğer yönetmeliklerde çakışan hüküm bulunması halinde yeni yönetmelik hükümlerinin esas alınacağını açıkça ortaya koyuyor. Bu hüküm, 2011 yılında yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile çakışan alanlarda yeni yönetmeliğin uygulanacağı anlamına geliyor.

Rapor Artık Üç Hekimli Sağlık Kurulunda Düzenlenecek

2011 yönetmeliğinde refakat iznine esas raporun hangi kurulda düzenleneceği açıkça belirtilmemişti. Yeni yönetmeliğin 29. maddesi bu boşluğu kapattı. Buna göre refakat iznine esas sağlık kurulu raporları bundan böyle üç hekimli sağlık kurulunda düzenlenecek.

Raporda Refakatçinin Kişisel Bilgilerine Yer Verilemeyecek

2011 yönetmeliğinde refakat iznini kullanacak kişinin kimlik bilgilerine dair herhangi bir düzenleme yer almıyordu. Yeni yönetmelik bu konuyu açıkça düzenledi. Buna göre raporda refakat iznini kullanacak kişinin adı ve kimlik bilgilerine yer verilemeyecek.

Aynı Anda Tek Kişi Kullanabilecek

Daha önce de aynı anda tek kişi refakat izni kullanabilmekle birlikte yeni yönetmelikle bu konuda açık düzenleme yapıldı. 2011 yönetmeliğinde yer almayan bu hükme göre refakat izninin aynı anda yalnızca tek kişi tarafından kullanılması zorunlu olacak.

Refakat Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler Genişledi

Yeni yönetmeliğe göre refakat iznine esas sağlık kurulu raporunda şu bilgilerin yer alması gerekiyor: Hastanın ICD tanı ve tanıları, genel sağlık durumu, refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlikenin bulunup bulunmadığı, birden fazla tanı varsa hangisinin hayati tehlike kapsamında değerlendirildiği, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği ile varsa refakat edecek kişinin taşıması gereken özel nitelikler.

2011 yönetmeliğinde de benzer bilgilerin raporda yer alması gerekiyordu. Ancak yeni yönetmelik ICD tanı kodu zorunluluğu ve birden fazla tanı olması halinde hangisinin hayati tehlike kapsamında değerlendirildiğinin belirtilmesi gibi ek yükümlülükler getirdi.

Geçerlilik Süresi ve Uzatma Kuralları Netleşti

Yeni yönetmelik refakat iznine esas raporların geçerlilik süresini de ayrıntılı biçimde düzenledi. Buna göre rapor tek seferinde en fazla üç ay süreli düzenlenebilecek. Gerekli görülmesi halinde bu süre sağlık kurulu kararıyla en fazla üç ay daha uzatılabilecek. Aynı kişiye aynı tanıda düzenlenecek ücretli refakat izni raporlarının geçerlilik süresi ise toplamda altı ayı geçemeyecek.

Ücretsiz Refakat İzninde Durum Bildirir Rapor Zorunluluğu

Yeni düzenlemeyle birlikte ücretsiz refakat izni sürecine yeni bir adım eklendi. Üç aylık refakat iznine esas raporun süresi dolduğunda ücretsiz refakat izni için ayrıca genel durum değerlendirmesi amacıyla durum bildirir sağlık kurulu raporu düzenlenecek. Bu zorunluluk yalnızca ücretsiz refakat izni için geçerli. Ücretsiz refakat izni düzenlemesi sözleşmeli personeli yakından ilgilendiriyor.

Hangi Yönetmelik Esas Alınacak?

2011 yönetmeliği yürürlükten kaldırılmadı. Ancak yeni yönetmeliğin 70. maddesinin ikinci fıkrası "diğer yönetmeliklerde bu yönetmeliğe aykırı hüküm bulunması halinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır" hükmünü içeriyor. Dolayısıyla refakat iznine esas raporlarda iki yönetmelik arasında çakışan hükümlerde yeni yönetmelik esas alınacak.