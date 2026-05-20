143 yıllık lisenin öğrencileri dünya 2'ncisi oldu

Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
Yoğun bakımda skandal görüntü: Hasta yok ama tüm cihazlar açık!
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
Savunma sanayi ürünlerine İzmir'de yoğun ilgi
Ana sayfaHaberler Eğitim

143 yıllık lisenin öğrencileri dünya 2'ncisi oldu

Bursa'nın 143 yıllık eğitim çınarı Bursa Erkek Lisesi, öğrencilerinin robot teknolojisinde elde ettiği başarıyla uluslararası arenaya adını yazdırdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 12:53, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 12:53
Yazdır
143 yıllık lisenin öğrencileri dünya 2'ncisi oldu

Sultan 2'nci Abdülhamid döneminde 1883 yılında açılan, Cumhuriyet'in ilanının ardından Bursa Erkek Lisesi adıyla faaliyetini sürdüren, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Şaik Gökyay, Kazım Baykal, Ziya Samar, Süleyman Nazif gibi ünlü isimlerin öğretmenlik yaptığı Bursa Erkek Lisesi'nin öğrencileri teknoloji alanındaki başarısıyla hem Türkiye'de hem de dünyada adından söz ettiriyor. BEL öğrencileri 4 ay boyunca okulda öğretmenleriyle tasarlayıp, kendi ürettikleri yazılım ve donanımla hazır hale getirdikleri çizgi izleyen robotla, 16-18 Mart tarihleri arasında Çekya'nın Plzen şehrinde düzenlenen, 'RoboVehicle Plzen 2026 Uluslararası Robot Yarışması'nda dünya 2'ncisi oldu.

Çekya dönüşü ekibi genişleten öğrenciler, 5 öğrenci ve 2 danışman öğretmenle birlikte 1-3 Mayıs tarihlerinde Antalya Side'de yapılan 'Maestrobot Türkiye-Robotex International Yarışması'nda', BEL Robot Takımı olarak, 'Hızlı Çizgi İzleyen Robot' dalında 3 farklı robotla mücadele etti. Danışmanlığını Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Şeyhoğlu ve Müdür Yardımcısı Necmettin Mahmut Köksal'ın yaptığı, Ömer Kaan Çelik, Halil İbrahim Taybova, Eymen Azbay ve mentörler Fatih Törün ve İsrafil Kılınç'tan oluşan takım, liseli rakiplerinin yanı sıra üniversite ekiplerini de geride bırakıp Türkiye 1'inciliği, 2'nciliği ve 3'üncülüğünü aynı anda kazandı. Güney Kore'de düzenlenecek olan, 'Uluslararası Robotex Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan öğrenciler, gözünü şimdiden şampiyonluğa çevirdi. Hazırlıklarını sürdüren BEL Robot Takımı, 28-29 Kasım'da Seul'daki dünyanın en büyük robotik festivalinde okullarına dünya şampiyonluğunu getirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Öğrencileri yarışmalara hazırlayan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Şeyhoğlu, disiplin, süreklilik ve kararlılıkla elde edilen bu başarının bir ekip ruhu ürünü olduğunu vurguladı. Çekya'daki dünya derecesinden sonra Türkiye'de elde edilen başarının Bursa Erkek Lisesi'nin teknoloji üretimindeki liderliğini tescillediğini de dikkat çeken Şeyhoğlu, geleceğin mühendislerinin yetiştiğini belirterek, takımı yeni öğrencilerle genişlettiklerini söyledi. Murat Şeyhoğlu, "Çalışmalarımıza 2 yıl önce başladık. Öğrencilerimizin ilgileri üzerine ayrı ayrı robot tasarımları yapmaya başladık. Çizgi izleyen robotla kendimizi denedik. Çekya'da yapılan yarışmada bir başarıya imza atarak dünya 2'ncisi olduk. Sonrasında Antalya'da yapılan yarışmada dereceler alıp, Güney Kore'de düzenlenecek olan yarışmaya hak kazandık. Takımımıza yeni öğrenciler ekleyerek daha da geniş hale getiriyoruz" dedi. BEL Robot Takımı'nda yer alan 10'uncu sınıf öğrencisi Halil İbrahim Taybova, "Daha önceden de robot yarışmalarına katılmıştım. O yarışmalarda derece elde edemesek de bize yeni kapılar açtı. Biz robotumuza her zaman güvendik. Şimdi önümüzdeki yarışmalar için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

Yarışma sonrasında çok duygulandığını belirten 10'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Eymen Azbay ise "Robot takımının ilk üyesiyim. Öncelikle böyle güçlü bir takımda olmak beni çok mutlu ediyor. Yarışmalardaki heyecan ve mutluluk tecrübe olarak bize geri dönüyor. Yeni yarışmalar için çalışmalarımız sürüyor. Bayrağımızı yurt dışında dalgalandırdığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Bursa Erkek Lisesi BEL Robot Takımı'nın, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği üstün başarılarla adından söz ettirdiğini söyleyen okul müdürü Şahin Boztepe, "Bursa Erkek Lisesi olarak tüm projelerde olduğumuz gibi robot takımı da Türkiye ve dünyada ses çıkarmaya devam ediyor. Öğrencilerimizle çalıştığımız süreçlerde altyapıyı hazırladık. Başarı tesadüf bir başarı değildir. Öğrencilerimiz Çekya'da dünya 2'ncisi oldu. Bize büyük emek sarf eden Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber