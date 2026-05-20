143 yıllık lisenin öğrencileri dünya 2'ncisi oldu

Sultan 2'nci Abdülhamid döneminde 1883 yılında açılan, Cumhuriyet'in ilanının ardından Bursa Erkek Lisesi adıyla faaliyetini sürdüren, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Şaik Gökyay, Kazım Baykal, Ziya Samar, Süleyman Nazif gibi ünlü isimlerin öğretmenlik yaptığı Bursa Erkek Lisesi'nin öğrencileri teknoloji alanındaki başarısıyla hem Türkiye'de hem de dünyada adından söz ettiriyor. BEL öğrencileri 4 ay boyunca okulda öğretmenleriyle tasarlayıp, kendi ürettikleri yazılım ve donanımla hazır hale getirdikleri çizgi izleyen robotla, 16-18 Mart tarihleri arasında Çekya'nın Plzen şehrinde düzenlenen, 'RoboVehicle Plzen 2026 Uluslararası Robot Yarışması'nda dünya 2'ncisi oldu.

Çekya dönüşü ekibi genişleten öğrenciler, 5 öğrenci ve 2 danışman öğretmenle birlikte 1-3 Mayıs tarihlerinde Antalya Side'de yapılan 'Maestrobot Türkiye-Robotex International Yarışması'nda', BEL Robot Takımı olarak, 'Hızlı Çizgi İzleyen Robot' dalında 3 farklı robotla mücadele etti. Danışmanlığını Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Şeyhoğlu ve Müdür Yardımcısı Necmettin Mahmut Köksal'ın yaptığı, Ömer Kaan Çelik, Halil İbrahim Taybova, Eymen Azbay ve mentörler Fatih Törün ve İsrafil Kılınç'tan oluşan takım, liseli rakiplerinin yanı sıra üniversite ekiplerini de geride bırakıp Türkiye 1'inciliği, 2'nciliği ve 3'üncülüğünü aynı anda kazandı. Güney Kore'de düzenlenecek olan, 'Uluslararası Robotex Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan öğrenciler, gözünü şimdiden şampiyonluğa çevirdi. Hazırlıklarını sürdüren BEL Robot Takımı, 28-29 Kasım'da Seul'daki dünyanın en büyük robotik festivalinde okullarına dünya şampiyonluğunu getirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Öğrencileri yarışmalara hazırlayan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Şeyhoğlu, disiplin, süreklilik ve kararlılıkla elde edilen bu başarının bir ekip ruhu ürünü olduğunu vurguladı. Çekya'daki dünya derecesinden sonra Türkiye'de elde edilen başarının Bursa Erkek Lisesi'nin teknoloji üretimindeki liderliğini tescillediğini de dikkat çeken Şeyhoğlu, geleceğin mühendislerinin yetiştiğini belirterek, takımı yeni öğrencilerle genişlettiklerini söyledi. Murat Şeyhoğlu, "Çalışmalarımıza 2 yıl önce başladık. Öğrencilerimizin ilgileri üzerine ayrı ayrı robot tasarımları yapmaya başladık. Çizgi izleyen robotla kendimizi denedik. Çekya'da yapılan yarışmada bir başarıya imza atarak dünya 2'ncisi olduk. Sonrasında Antalya'da yapılan yarışmada dereceler alıp, Güney Kore'de düzenlenecek olan yarışmaya hak kazandık. Takımımıza yeni öğrenciler ekleyerek daha da geniş hale getiriyoruz" dedi. BEL Robot Takımı'nda yer alan 10'uncu sınıf öğrencisi Halil İbrahim Taybova, "Daha önceden de robot yarışmalarına katılmıştım. O yarışmalarda derece elde edemesek de bize yeni kapılar açtı. Biz robotumuza her zaman güvendik. Şimdi önümüzdeki yarışmalar için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

Yarışma sonrasında çok duygulandığını belirten 10'uncu sınıf öğrencisi Muhammed Eymen Azbay ise "Robot takımının ilk üyesiyim. Öncelikle böyle güçlü bir takımda olmak beni çok mutlu ediyor. Yarışmalardaki heyecan ve mutluluk tecrübe olarak bize geri dönüyor. Yeni yarışmalar için çalışmalarımız sürüyor. Bayrağımızı yurt dışında dalgalandırdığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Bursa Erkek Lisesi BEL Robot Takımı'nın, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği üstün başarılarla adından söz ettirdiğini söyleyen okul müdürü Şahin Boztepe, "Bursa Erkek Lisesi olarak tüm projelerde olduğumuz gibi robot takımı da Türkiye ve dünyada ses çıkarmaya devam ediyor. Öğrencilerimizle çalıştığımız süreçlerde altyapıyı hazırladık. Başarı tesadüf bir başarı değildir. Öğrencilerimiz Çekya'da dünya 2'ncisi oldu. Bize büyük emek sarf eden Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz" dedi.