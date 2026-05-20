Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi

Vize başvurusu reddedilen Hintli öğrencinin İstanbul'daki eğitim kurumuna Türkçe dil programı için ödediği 190 bin lira, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) ara buluculuğu sayesinde iade edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 12:54, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 13:17
İstanbul'da faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumuna 6 aylık Türkçe dil programı kapsamında 190 bin lira ödeme yapan öğrenci, 27 Mayıs 2025'te vize başvurusunun reddedilmesi üzerine ücret iadesi talebinde bulundu. Öğrenci, kurumun ücret iadesini geciktirdiği iddiasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, Anayasa'nın 42'nci maddesi uyarınca eğitim hizmetinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülen asli bir ödev olduğu, özel öğretim kurumlarının yürüttüğü faaliyetlerin ise idare hukuku doktrininde 'Fonksiyonel Kamu Hizmeti' olarak tanımlandığı tespitini yaptı. Hizmeti sunan özne özel hukuk tüzel kişisi olsa dahi, sunulan hizmetin kamusal mahiyeti gereği bu kurumların birer idari eklenti gibi işlev gördüğü belirtildi. Özellikle vize reddi gibi haklı nedenlere dayalı ücret iade usullerinin kurumların inisiyatifine bırakılmadığı, bu sürecin Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı ile kamu düzeni adına sınırlandırıldığı hatırlatılarak, iade sürecini sürüncemede bırakmanın bir sözleşme ihlalinin ötesinde kamu hizmetinin kusurlu ifası niteliğinde olduğu tespiti yapıldı.

KDK'nın yürüttüğü ara buluculuk ve inceleme süreci sonucunda, ilgili eğitim kurumu tarafından 6 Mayıs 2026 tarihinde Hitli öğrenciye ücret iadesi gerçekleştirildi. Böylece uyuşmazlık yargıya taşınmadan sonuçlandırılmış oldu.

