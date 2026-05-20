Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Ana sayfa

Kılıçdaroğlu'ndan 'mutlak butlan' tartışmaları sürerken dikkat çeken video paylaşımı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "mutlak butlan" tartışmaları sürerken sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 13:42, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 14:17
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda "mutlak butlan" davası olarak bilinen sürecin istinaf incelemesi devam ederken Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeniden "arınma" çağrısında bulundu.

"Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür"

"Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları.

Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.

İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir.

"Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz"

"İkincisi, koca bir çınardır Cumhuriyet Halk Partisi. Bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşanmıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Bu ruha ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değil, bizlere bırakılmış kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz."

"İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir"

Kardeşlerim, bu ulu çınarın gölgesinde haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini de yapar ama yolundan dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür, halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.

Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar ama eğilip bükülmez.

İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum. Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka şey söylemesini asla beklemez.

Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın, benim sevgili yurttaşlarım.

