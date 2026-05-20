Kapıkule'de 760 kilogram kum midyesi ele geçirildi
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 760 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 14:18, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 14:18
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı su ürünleri ticaretine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yabancı plakalı bir araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 760 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Su Ürünleri Kanunu kapsamında midyeler ile nakilde kullanılan araca el konuldu.
Canlı olduğu belirlenen midyeler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.