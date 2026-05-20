10 yıllık sırrı eski eşin itirafı çözdü: 'Tartıştım öldürdüm' dedi

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, olayın baş şüphelisi cezaevine gönderildi.

Acılı Annenin Başvurusu 10 Yıllık Dosyayı Yeniden Açtı

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Ayşen Aycan'ın 10 yıl önce kaybolmasına ilişkin anne Cemile Aycan'ın tekrar müracaatta bulunması üzerine titiz bir çalışma başlatmıştı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, genç kadının öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine harekete geçerek aralarında eski eşi T.B'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldırdı.

Eski Eş Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Aycan'ın eski eşi T.B. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç İtiraf Geldi: "Eşimi Öldürdüm"

Tutuklanan zanlı T.B'nin ifadesinde, 2016 yılında tartıştığı eski eşi Ayşen Aycan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Zanlının ifadesinde eski eşinin cesedini gömdüğünü ileri sürdüğü bölgede kepçelerle iş makineleri eşliğinde kazı çalışması başlatıldı. Ancak yapılan arama ve kazı çalışmalarında henüz herhangi bir bulguya veya cesede ulaşılamadığı ifade edildi. Bölgedeki araştırmalar devam ediyor.