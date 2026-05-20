Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
TÜİK açıkladı: Evden hırsızlıkta en çok ne çalınıyor?
TÜİK açıkladı: Evden hırsızlıkta en çok ne çalınıyor?

Türkiye genelinde yaşanan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarındaki maddi kayıplar netleşti. TÜİK verilerine göre evden hırsızlık vakalarının yüzde 15,5'inde elektronik eşya, yüzde 14,9'unda ise altın ve mücevher çalınırken; en yüksek maddi kayıpların 24 bin 999 TL ve altında yoğunlaştığı görüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 16:30, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 16:35
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma, hanehalkının evlerinde aldığı güvenlik tedbirlerinden en çok maruz kalınan suç türlerine ve adli makamlara bildirim oranlarına kadar çarpıcı verileri ortaya koydu.

Evlerin Güvenliği Çelik Kapıya Emanet

TÜİK verilerine göre, suçtan korunmak amacıyla hanehalkının evde aldığı güvenlik önlemlerinin başında yüzde 70,7 ile zırhlı/çelik kapı yer aldı. Çelik kapıyı, yüzde 35,5 ile güvenlik kamerası ve yüzde 28 ile pencerelere panjur veya korkuluk takılması izledi.

Vatandaşların en az rağbet gösterdiği güvenlik önlemleri ise şu şekilde sıralandı:

  • Hırsız alarmı: %4,7

  • Bekçi köpeği: %4,8

  • Biber gazı / Elektroşok: %5,5

Kentte Kamera, Kırda Bekçi Köpeği ve Silah Ön Planda

Alınan güvenlik önlemleri yerleşim yerlerine göre incelendiğinde kent ve kır ayrımı dikkat çekti. Ateşli silah ve bekçi köpeği bulundurma oranlarının kırsal bölgelerde daha yüksek olduğu görüldü. Buna karşılık; zırhlı/çelik kapı, güvenlik kamerası, yüksek çit veya duvarlar, özel kapı kilitleri, güvenlik görevlisi ve hırsız alarmı gibi teknolojik ve yapısal önlemlerin yoğun kentlerde diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek oranda tercih edildiği belirlendi.

En Çok Bilişim Suçları ve Dolandırıcılık Yaşanıyor

Araştırmada, 15 ve üzeri yaştaki nüfusun son bir yıl içinde en az bir kez mağdur olma oranları da değerlendirildi. Buna göre, cinsel olmayan taciz yüzde 4,6 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 3,5 ile bilişim suçları ve yüzde 2,8 ile tüketici dolandırıcılığı takip etti. Yağma (%0,1) ve araç hırsızlığı (%0,2) ise yaygınlık hızı en düşük suç türleri oldu.

Rüşvet ve Cinsel Taciz Olayları Gizli Kalıyor

Yaşanan son suç mağduriyeti olayını resmi bir merciye bildirme oranları incelendiğinde, vatandaşların çalınan araçları için hızla harekete geçtiği görüldü. En yüksek bildirme oranına sahip suç yüzde 81,3 ile araç hırsızlığı olurken, bunu yüzde 68,4 ile motosiklet/moped hırsızlığı ve yüzde 53,3 ile saldırı/yaralanma olayları izledi.

Buna karşılık resmi makamlara şikayet edilme oranı en düşük suç türleri sırasıyla yüzde 5,1 ile rüşvet, yüzde 11 ile cinsel taciz ve yüzde 14,7 ile cinsel olmayan taciz oldu.

Hırsızların Hedefinde Altın ve Cep Telefonu Var

Son yaşanan suç mağduriyeti olaylarında çalınan eşya veya oluşan maddi kaybın 2025 yılı toplam değeri incelendiğinde; tüm suçlar için en yüksek oranın 24 bin 999 TL ve altında gerçekleştiği görüldü. Ancak evden hırsızlık ve tüketici dolandırıcılığı vakalarında 100 bin TL ve üzeri kayıplar ikinci sırada yer alarak dikkat çekti.

Evden hırsızlık olaylarının yüzde 16,6'sında evden herhangi bir nesne çalınamazken, öne çıkan diğer detaylar şöyle raporlandı:

Evden hırsızlıkların yüzde 15,5'inde elektronik/elektrikli eşya, yüzde 14,9'unda ise mücevher, saat ve altın çalındı. Ev dışındaki diğer hırsızlık olaylarında ise en çok çalınan eşyalar yüzde 19,4 ile cüzdan, çanta, bavul veya evrak çantası olurken, yüzde 15,2 ile cep telefonları ikinci sırada yer aldı.

