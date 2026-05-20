Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Ücretsiz olduğunu duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler

Kırıkkale'de ücretsiz sebze fidesi dağıtımı için gencinden yaşlısına binlerce vatandaş, saatler öncesinden meydana akın etti. Yağmur başlamasına rağmen sıradaki yerini bırakmayan vatandaşların oluşturduğu insan zinciri havadan görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 17:04, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 17:29
Kırıkkale Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan sebze fideleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sebze fidesi almak isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden meydana akın etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki 3 ayrı stantta yapılan dağıtımda kuyruklar yüzlerce metre uzadı. Gencinden yaşlısına binlerce vatandaş, fide alabilmek için bekleyişini sürdürdü. Bekleyiş sırasında başlayan yağmura rağmen vatandaşlar sıradaki yerini terk etmedi. Kimi bahçesine kimi balkonuna dikmek için fide aldı. Fidelerini teslim alan vatandaşlar, onları toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı. Meydanda oluşan insan zinciri ise havadan görüntülendi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal İHA muhabirine yaptığı açıklamada, dağıtımın geleneksel hale geldiğini belirtti. Toplamda yarım milyon fidenin vatandaşlara dağıtıldığını anlatan Önal, "Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda geleneksel hale getirdiğimiz fide dağıtım törenindeyiz. Gerçekten üç koldan fide dağıtıyoruz. Üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemek için buradayız. Müthiş bir kalabalık var. Sağ olsunlar, tüm üreticilerimiz burada. Kırıkkale Belediyesi olarak yıl boyunca kendi imkanlarımızla ve tamamen kendi bütçemizle hazırladığımız fideleri, Kırıkkale'deki üreticilerimizle buluşturuyoruz. Müthiş bir kalabalık ve coşku var. Artık her yıl vatandaşımız, ektiği fidelerden çok fazla fayda gördüğünü ve fidelerin çok verimli olduğunu söylüyor. Böyle olunca talep de bir hayli arttı. Çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda yarım milyon fideyi Kırıkkaleli vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Yağmur yağıyor, bereketiyle geldi" dedi.

Sırada bekleyen vatandaşlar ise hem yoğun ilgiden hem de dağıtılan fidelerden memnun kaldı. Fide almak için sırada bekleyen Serdar Bozkurt, hava şartlarına rağmen bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Hava şartları şu an zorluyor ama yine de sırayı bozmak istemedik" diye konuştu.

Vatandaşlardan Gürbüz Atasever ise dağıtımın düzenli şekilde ilerlediğini belirterek, "Her şey düzenli gidiyor. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Kırıkkale domates, biber yiyecek. Başkanımız sağ olsun" dedi.

Bahçeyle uğraşmayı sevdiğini söyleyen Mustafa Altıntaş da, "Ben bahçeye vardığımda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Diğer zamanlar geçmiyor ama bahçede zaman uçuyor. Kahve alışkanlığım vardı, onu da bıraktım. Şimdi çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saattir sırada beklediğini dile getiren Yıldız Bedir ise, "Domates, biber ve patlıcan fidesi alacağız" dedi.

Toprakla uğraşmayı sevdiğini anlatan Gülnaz Akkaya da, "Çiçeklerim de var, bahçeyi çok seviyorum. Sağ olsunlar, her zaman destek oluyorlar" şeklinde konuştu.

Mustafa Erçetin ise verilen destekten memnun olduklarını belirterek, "Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Fide desteği yaptığı için çok mutluyuz. Uzun zamandır ekmek istiyordum. Daha önce ektiğim fideler de vardı" dedi.

