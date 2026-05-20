Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Trump: Ben ne istersem Netanyahu onu yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırıları ne kadar erteleyeceği konusunda, "O (Netanyahu), ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak." açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 17:27, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 17:26
ABD Başkanı Trump, Connecticut'ta düzenlenecek Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere havalimanından ayrılırken basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.

İran konusunda çok iyi bir durumda olduklarını, bu ülkenin askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, mevcut ateşkesin ne kadar süreceği konusunda ucu açık konuştu.

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a saldırıları ne kadar erteleyeceği ile ilgili bir soruya, "O (Netanyahu), ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak." yanıtını verdi.

- Trump'tan "Acelem yok" mesajı

ABD Başkanı, İran konusunda atacağı adımlarla ilgili herhangi bir acelesinin olmadığını vurgulayarak, kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinin kendisini acele ettirmediğini ifade etti.

Trump, "İran'la ilgili acelem yok. Ara seçimler var diyorlar. Benim acelem yok." yorumunu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyaretini de değerlendiren Trump, "Bence bu iyi bir şey. Ben ikisiyle de iyi anlaşıyorum." diyerek görüşmeye ilişkin tavrını ortaya koydu.

ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini ve bu konuda bazı girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Trump, İran'la savaşın "uzadığı" yönündeki eleştirilere ise katılmadığını, ABD'nin Afganistan ve Irak gibi ülkelerde yıllarca kaldığını ve binlerce asker kaybettiğini anımsatarak, "Biz 3 aydır İran'dayız ve bunun da çoğu ateşkesle geçti ve sadece 13 kişi kaybettik." değerlendirmesini yaptı.

