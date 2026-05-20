Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheliye ağır suçlamalar: İddiname hazır!
Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianame İstanbul 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 17:30, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 17:29
