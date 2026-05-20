Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Adalet Bakanlığından Ankara Hakimevi'ndeki toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre Bakan Gürlek, buradaki değerlendirmelerin yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve erişilebilirliğinin artması için yol çizdiğini belirtti.

Adliye, lojman, hakim, savcı ve personel ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talep ve beklentilerin önemine dikkat çeken Gürlek, suça sürüklenen çocuklara yönelik yargılama ve infaz aşamasında yeni düzenlemeler yapıldığını aktardı.

Çocuk Suçlarında Yetişkinlerle Aynı Ceza Dönemi

Son dönemde yaşanan olumsuz eylemlerin toplumda bir cezasızlık algısı oluşturduğuna değinen Bakan Gürlek, cezaların artırılması yönünde adımlar atıldığını belirterek şunları kaydetti:

İnfazdaki "1 Güne 2 Gün" Avantajı Kaldırılıyor

"Özellikle suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu. Özellikle 15-18 yaş aralığındaki çocuklara adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesi yönünde bir düzenleme yaptık."

Mevcut infaz düzenlemesindeki bir aksaklığı da gidereceklerini anımsatan Gürlek, "İnfaz düzenlemesine göre, 15-18 yaş aralığındaki suça sürüklenen çocukların cezaevinde kaldığı 1 gün 2 gün sayılıyor. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde 1'e 1 infaz düzenlemesi oluyor" ifadesini kullandı.

11 Yaşından İtibaren Yakın Takip: 3 Bakanlık Ortak Komisyon Kurdu

Okullardaki çocukların suça karışmasını önlemek amacıyla erken uyarı ve gözlem mekanizması kurulduğunu açıklayan Bakan Gürlek, şu bilgileri paylaştı: "11 yaşından itibaren okullarda özellikle bu şekilde eyleme, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, zamanla ailelerinin de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız ve Milli Eğitim Bakanı'mızla ortak bir komisyon kurduk."

Sosyal Medyada Kimlik Doğrulama Sadece "Katalog Suçlar" İçin Olacak

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin de net mesajlar veren Bakan Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine yönelik hükümler üzerinde çalışıldığını aktardı.

Kamuoyunda yayılan "tüm vatandaşların internette kayıt altına alınacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizen Gürlek, düzenlemenin genel bir fişleme değil, sadece belirli suçların soruşturulması kapsamında yargı makamlarının talebiyle kimlik bilgilerinin tespit edilmesini hedeflediğini kaydetti.