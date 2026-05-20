MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gaziantep Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in partinin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 18:46, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 18:45
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gaziantep'in Araban İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Gaziantep/Araban İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Özdemir; parti ilke ve politikalarımıza aykırı tavır ve davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi.