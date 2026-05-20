Konut ve kirada Nisan raporu: İşte kiraların en çok artığı il!
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
ABD-İran görüşmeleri petrolü vurdu: Brent petrol yüzde 5,5 düştü!

Uluslararası vadeli piyasalarda petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin gelen olumlu haberlerin ardından yaklaşık yüzde 5,5 geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran anlaşma yapmak için can atıyor" açıklamasıyla arz endişeleri hafiflerken, Brent petrolün varil fiyatı 105,93 dolara kadar çekildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 19:52, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 19:53
Petrol fiyatları, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla uluslararası vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 5,5 geriledi. Küresel piyasalarda diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, enerji koridorlarındaki arz endişelerini de büyük ölçüde hafifletti.

Brent ve WTI Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 19.26 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,5 azalarak 105,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda ABD iç piyasası için gösterge kabul edilen Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 4,85 düşüşle 99,32 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki bu ani ve keskin düşüşte, Washington-Tahran hattındaki diplomasi trafiği etkili oldu.

Trump: "İran Anlaşma Yapmak İçin Can Atıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde bulunan Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu. Sürecin diplomatik bir anlaşmayla sonuçlanabileceğine işaret eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda tek soru şu, gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı? Bakalım ne olacak? İranlılar anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz."

JD Vance: "Son 5 Haftadır Ateşkes Süreci Devam Ediyor"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump'ın İran'a yönelik operasyonu sınırlı bir süre zarfında bitirmeyi planladığını hatırlattı. Yaklaşık 6 hafta süren askeri saldırıların ardından son 5 haftadır bölgede ateşkes sürecinin istikrarlı şekilde devam ettiğini dile getiren Vance, Körfez ülkelerinin de yapıcı girişimleriyle İran'la kritik müzakerelerin masa başında sürdürüldüğünü kaydetti.

