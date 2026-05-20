'Adisyon' çetesi iş başında: Kadınlar ağa düşürüyor, mekan hesap kesiyor

Son yıllarda artan dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Ataköy semti ve Avcılar ilçesinde bulunan ve farklı isimlerle (Flow İstanbul, Flow Ataköy, Date Club) anılan bir işletme, organize bir mağduriyet zincirinin merkezi haline geldi. Şikayet siteleri ve resmi mercilere yansıyan yüzlerce ifade, pavyonlarda uygulanan eski "konsomatris" yönteminin dijital dünyaya nasıl uyarlandığını gözler önüne seriyor.

Eski Taktik, Yeni Maske! Sistem Nasıl İşliyor?

Türkiye Gazetesi'nden İhsan Günay Çağrıcı'nın haberine göre; organize şebekenin tuzak mekanizması, Tinder, Okcupid ve Litmach gibi popüler arkadaşlık uygulamalarında başlıyor. Sistem adım adım şu şekilde işliyor:

Mağdurlar, bu uygulamalar üzerinden kendilerini yalnız olarak tanıtan kadınlarla eşleşiyor.

Kısa bir yazışmanın ardından kadınlar, "Çok yakındım", "Çok üşüdüm" diyerek mağduru ısrarla hedef mekana çağırıyor.

Masaya oturan mağdura hiçbir şekilde menü getirilmiyor. Yanındaki kadın, garsonla anlaşmalı olarak ardı ardına en pahalı alkol ve yemek siparişlerini veriyor.

Sadece 20-30 dakika süren bir oturmanın ardından mağdurun önüne 22 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen hesaplar konuluyor.

Hesap ödendiği anda kadın, "Uykum geldi" diyerek hızla uzaklaşıyor ve mağduru tüm mecralardan engelliyor.

Tadına Bakan "Meyve Suyu" Diyor, "Bodyguard" Tehdidiyle Tahsil Ediliyor

Mağdur ifadelerinde en dikkat çeken detay ise içecek fiyatları. İşletmenin standart bir tarifeymiş gibi her alkole 19 bin TL yazdığı görülüyor. Ancak mağdurlar, bu astronomik fiyata satılan içkilerin aslında alkolsüz, kalitesiz ve vişne suyu tadında doldurma ürünler olduğunu söylüyor.

Hesaba itiraz eden müşteriler ise karşılarında garson yerine tehditkar tavırlı "bodyguard"ları buluyor. Etrafı sarılan ve psikolojik baskı altına alınan mağdurlar, can güvenliği endişesiyle ödeme yapmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Tahsilat aşamasında ise kredi kartından parça parça çekim yapıldığı, slip ve faturalarda mekanın asıl adı yerine "Ercem Restoran", "Sur Kebapçısı" veya "gnç Group" gibi farklı paravan ticari unvanların kullanıldığı görülüyor.

Mağdur S.E.: "Yarım Saatte 46 Bin 500 TL Hesap Çıkardılar"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan S.E., Tinder'da tanıştığı kadının kendisini "Karnım acıktı" diyerek mekana soktuğunu belirterek şunları söyledi:

THD Genel Başkanı Kılıç: "Bu Bir İhbardır, Sistematik Yapı İncelenmeli"

"Karışık ızgara, mevsim salatası ve alkol söyledik. Kendisi yemek bile yemedi. Hesabı istediğimde 46 bin 500 TL ücret çıkardılar. İtiraz ettiğimde 5-6 erkek personel başımıza dikildi. Banka hesabımı görmek istediler. Tedirgin olduğum için 42 bin TL'yi IBAN yoluyla ödemek zorunda kaldım. Dışarı çıktığımda bir süre bekledim; kendisini 'Yaren' olarak tanıtan kadının kısa süre sonra başka bir erkekle buluşup tekrar aynı mekana girdiğini gördüm. Tam bir tezgah."

Yaşanılan mağduriyet zincirine ilişkin açıklamalarda bulunan Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, iddiaların doğruluğunun ilgili piyasa gözetim ve denetim birimleri tarafından titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Kılıç, şu uyarılarda bulundu:

Eski İşletme Sahibi: "Mekanı Devrettik"

"Tüketicilerin psikolojik baskı altında tutulduğu, güvenlik görevlileri aracılığıyla korkutulduğu ve zorla ödeme alındığı iddiaları karşısında piyasa gözetim ve denetim birimleri bu durumu ihbar kabul etmeli ve işletmeyi derhal denetime almalıdır. Menü verilmemesi bilgi alma hakkının ihlalidir. Ayrıca ödemelerin parçalı şekilde yönlendirilmesi ve slip üzerinde farklı şirket isimleri kullanılması haksız kazanç şüphesi doğurur. Cumhuriyet savcıları; kamera kayıtları, POS ve banka hareketlerini büyüteç altına almalıdır."

İddiaların odağındaki Flow İstanbul'un eski kadın işletme yetkilisi ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Fiyatların gizlendiği iddiasının doğru olmadığını savunan yetkili, mekanın her yerinde menü olduğunu iddia etti. İşletmenin 2025 yılının Kasım-Aralık döneminde el değiştirdiğini söyleyen eski yetkili, yeni yönetimle bir bağlarının olmadığını ve dolandırıcılık iddialarından bilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.