Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele aldığı bildirildi.

"Ateşkesin Uzatılması Müspet Bir Gelişme"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki kritik dinamiklere ve yürütülen diplomasi trafiğine değindi. Çatışma süreçlerindeki yumuşamadan memnuniyet duyulduğunu ifade eden Erdoğan, şu mesajları verdi:

"Bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak görüyoruz. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inanıyor, bu doğrultuda ortaya konan yapıcı girişimlere Türkiye olarak desteğimizin süreceğini ifade ediyoruz."

Suriye ve Lübnan Gündemi Masada

Bölgesel güvenlik başlığında Suriye ve Lübnan'daki son duruma dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik çok boyutlu desteğinin aralıksız süreceğini belirten Erdoğan, komşu ülke Lübnan'daki durumun daha da kötüleşmesinin önüne geçilmesi adına gerekli adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

NATO Ankara Zirvesi Hazırlıkları ve San Diego Taziyesi

Görüşmede küresel güvenlik mimarisi de unutulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahipliği Türkiye tarafından yapılacak olan NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının titizlikle sürdüğünü ve zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini muhatabına iletti.

Erdoğan ayrıca, önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle ABD Başkanı Trump'a taziyelerini sundu. Türkiye'nin terör ve şiddet konusundaki kırmızı çizgisini hatırlatan Erdoğan, hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı her zaman en net ve kararlı duruşu sergilemeye devam edeceklerini ifade etti.